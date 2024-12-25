政大「性別友善廁所」2度爆偷拍！學生拒上　求救鈴根本不響

▲教育部建議學校設置性別友善廁所，家長、專家皆認為安全性堪憂。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年9月，花蓮某國小女學生在性別友善廁所遭男代課老師偷拍；10月，政大女學生也在性別友善廁所遭人偷拍，而這已是同間廁所第2次發生。家長向CTWANT記者怒批「這樣的廁所到底對誰友善？根本是引誘犯罪！」一位資深校安諮詢委員透露：許多校園友善廁所的求救鈴根本不會響，就算響了，也不知誰來救！

近年來，政府基於性別友善的名義，陸續在包括學校在內的公共空間建築中，將原本兩性分界清楚的公廁施行成性別友善廁所。教育部2022年時函頒「校園性別友善廁所及宿舍指引」，建議大專校院每幢建物設置1處以上的性別友善廁所；高級中等以下學校至少設置1處以上的性別友善廁所。

教育部在今年1月邀請臺大建築與城鄉研究所性別與空間研究室，針對性別友善廁所制定參考手冊，分析大專院校現有的性別友善廁所分為新建、改建、更名三大類；手冊中也針對相關設置提出建議，例如廁間有完整隔間、門縫不可過大、廁間有格柵防偷拍…等

目前大專院校的性別友善廁所以「更名」佔最多，達997座，佔整體9成，主要是將無障礙廁所直接掛上性別友善廁所的牌子。舉例來說，朝陽科技大學自107年起便設置性別友善廁所，至113年已建置33間，皆是從無障礙廁所更名，由於本來就是男女通用、又是獨立一間，所以沒有隱私安全問題。

而政大於今年9月、10月連續發生偷拍事件的性別友善廁所，則是2023年9月後陸續改建而成。政大女學生在Dcard上批評「臺灣女性從30年前透過不斷的爭取，才有了現在的男女廁，並且有法律明定理想的公廁男女比；30年後的現在，臺灣女性卻被假『性別友善』之名，行剝奪女廁之實。」

發生2件偷拍事件之後，根據《政大之聲》報導，9月偷拍事件受害者Alice（化名）表示：「有去找其他性性別友善廁所的一些規章，發現新北市的簡章，就是性別友善廁所的標準是說下方是要無縫隙的。」她認為校內廁所可以做到無縫，然而校方在性別通用廁所的設計上卻有疏忽。

偷拍事件後，政大學生對性別友善廁所的看法出現變化，許多人傾向避開性別友善廁所，前往更遠的一般廁所。政大總務處回應，性別友善廁所周邊已於10月23日完成監視器設置，未來也將實施每月一次隱藏鏡頭反偷拍偵測。

Mandy（化名）是六都某縣市教育局的校園安全諮詢委員，5年間已走訪30間學校，包括小學、國中、高中。「部分性平示範學校甚至全是性別友善廁所，但內部規格卻幾乎不符合規定，許多校長、主任抱怨政策沒有考慮到實際需求，以及校園空間有限，如何打造符合規定的友善廁所？」

▲性別友善廁所偷拍事件頻傳，專家認為男女混廁會增加犯罪機率、且難以預防。

Mandy透露，以最基本的安全設施為例，教育部規定每間友善廁所都要有求救鈴，實地走訪卻發現許多學校都沒有。「就算有，但求救鈴卻不會響？我也問學校，如果求救鈴響了，誰會來援救？校方竟然沒有答案。」

「政大、花蓮國小發生偷拍事件後，許多家長都氣得跳腳，老實說，我認為性別友善廁所真的很難兼顧安全！」國教行動聯盟（簡稱國教盟）理事長王瀚陽表示，光是偷裝針孔攝影機就難以預防，又不可能在廁所裝監視器，萬一偷拍升級成性侵事件，試問誰來負責？

Mandy也批評「有些人說可以定期做反偷拍偵測，我覺得這是天龍人的想法，不是所有單位都有錢做這件事，唯一能做的只有在出入口裝監視器，但一旦需要調閱監視器，就代表已經出事了，根本無法事先預防！」

王瀚陽說，英國《星期日泰晤士報》報導，2017~2018年間，134宗在市政府轄下公眾泳池及體育館更衣室發生案報告的性侵、偷窺案件中，近9成（120宗）在不分男女的更衣室發生，只有14宗在男或女更衣室發生，這顯示性別通用的空間的確更可能犯罪。

「站在家長立場，我真的建議中小學的校園不要設立性別友善廁所！」王瀚陽說，自己擔任家長會長多年，深知現在的校園環境已經「不再單純」，他透露每年都有非常多件偷窺、偷拍案件，年齡層甚至下探至國小。

但許多學校收到「教育部建議」後便開始行動，一位雲林的國小老師透露，「學校研習時，強灌老師多元性別觀念，要求排隊、體育課、廁所都不要分男女，當時我就反問：『那畢業旅行時要怎麼分房？』校方就說不出話了。」

「許多孩子已經遊走於法律與道德邊緣，如果設置性別友善廁所，那根本就是引誘他進一步犯罪！」王瀚陽認為，性別友善所帶來的風險更大，大專院校學生尚且有能力保護自己，但若將幼童暴露在這樣的風險中，對誰友善呢？

Mandy表示，許多中小學皆採對外開放，校外人士很容易混入其中，而校園內近年性平事件也非常多，性別友善廁所的確會增加犯罪機率，而且對青春期的孩子來說，男女混廁很容易滋生事端與尷尬，試想「國中女生會希望換衛生棉出來之後，發現下一位排隊使用的人是男同學嗎？」Mandy期盼教育部再次評估性別友善廁所，而且多訪談女性感受。

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