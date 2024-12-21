　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化福興鄉日前傳出有男子惡意持槍射殺犬隻案件，飼主洪男在偏遠的文蛤池邊飼養看門犬，未料14日凌晨卻遭一名陌生男子闖入，並持長槍採蹲姿瞄準，下秒朝狗狗射擊，導致狗狗當場死亡，男子便立即騎車逃逸。飼主發現後憤而報警，經警方調閱監視器追查，終於查緝到該名男子，全案後續依違反動物保護法、毀損罪及侵入住宅罪嫌移請彰化地檢署偵辦。

初步了解，洪男為文蛤池養殖戶，因池畔位置較偏遠，因此養了米克斯狗狗看門，而為了防止狗狗亂跑，還將牠拴起來，但沒想到，14日凌晨1時許卻遭陌生男子闖入射殺。

▲▼彰化，監視器畫面拍下陌生男子持槍闖入射殺看們狗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陌生男子持槍射殺看門狗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

監視器畫面拍下，當時男子騎著機車到場，手裡還拿著手電筒照明，下車後隨即雙手持槍，採取蹲姿瞄準，對著拴住的狗狗射擊，且男子數度起身又蹲下，疑似不只擊發一次，待飼主洪男發現時，狗狗早已死亡，男子也已逃逸無蹤。

警方獲報後立即展開追查，並沿途調閱監視器，終於發現犯嫌藏匿處所，徹夜埋伏後，終於將犯嫌查獲到案。

▲▼ 彰化一名外籍移工持槍射殺看門狗 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼男子遭逮辯稱，不知道行為犯法。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 彰化一名外籍移工持槍射殺看門狗 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

初步調查，犯嫌阮姓男子為外籍移工，其表示因購買氣體動力槍，要測試槍枝準度，才因此找了動物測試，「不知道是違法行為」，全案經偵訊後，依違反動物保護法、毀損罪及侵入住宅罪嫌移請彰化地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
害58列車大誤點！　落軌男慘了
耶誕跨年春節湧380萬旅客「6尖峰時段曝」　桃機急喊提早3小
樂天不回簽戰力外球員　再補投手1到2人
藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對
健保、國民年金要多繳！2025新制懶人包　租屋補貼擴大
幕後／綠夜襲議場雷聲大雨點小　「想放大招」條件不足只累積相罵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人為疏失釀全聯倉儲大火9死　營造廠、建築師全被移送懲戒

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工腿綁海綿　「媽媽付錢」惹鼻酸

快訊／高雄鳳山火車站撞擊意外！　男「不明原因」落軌腿骨折

台鐵臥軌男找到了！列車駛過竟沒事　「天無絕人之路」他不想死了

快訊／台北車站驚傳落軌！自強號煞不住撞上　男旅客臉、四肢擦傷

桃園三寶騎士斑馬線不減速！猛撞婦人自己也慘摔　2人送醫

寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

廂型車遭擦撞「飛對向車道翻覆」駕駛送醫不治　肇事者跑了

瞬間畫面曝！滿載學生校車撞倒路燈　狠插窗戶「2人牙裂了」

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

人為疏失釀全聯倉儲大火9死　營造廠、建築師全被移送懲戒

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工腿綁海綿　「媽媽付錢」惹鼻酸

快訊／高雄鳳山火車站撞擊意外！　男「不明原因」落軌腿骨折

台鐵臥軌男找到了！列車駛過竟沒事　「天無絕人之路」他不想死了

快訊／台北車站驚傳落軌！自強號煞不住撞上　男旅客臉、四肢擦傷

桃園三寶騎士斑馬線不減速！猛撞婦人自己也慘摔　2人送醫

寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

廂型車遭擦撞「飛對向車道翻覆」駕駛送醫不治　肇事者跑了

瞬間畫面曝！滿載學生校車撞倒路燈　狠插窗戶「2人牙裂了」

韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

獨身書單《兩個女人住在一起》　非關愛情的同居時代

首架綠色航班！「香花直航」推零碳旅遊　碳排抵銷可拿證書

浮洲站落軌男慘了「害58列車大誤點」　台鐵要求償

宜蘭房價首站6字頭　在地房仲驚：誰想得到？

元旦前搶修！中橫關原至天祥12 ／21起調整管制　最新行車攻略

身分證拿出來！高雄人周末玩義大世界　12歲以下門票10元

冬至到！OL吃湯圓卡呼吸道...休克送醫　加護病房撿回一命

郁方受邀101豪奢趴「現場見國際巨星」超絕望！　賈永婕則驕傲回應

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

柯文哲辭職聲明全曝光！

即／台北車站驚傳男旅客落軌　自強號煞不住撞上

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

台鐵臥軌男找到了！他毫髮無傷不想死了

新北生教組長墜樓亡　家屬盼釐清原因

千萬超跑落難！混凝土車換道輾壓　「優雅跟狂野」毀了

殺「國中少女棄屍」奇案　一頂假髮逮到性侵犯

宜蘭鐵工廠夜間大火　5人送醫

富商馬上風猝死　小三急幫私生子驗DNA爭遺產

快訊／全聯倉儲9死惡火　總負責人60萬交保

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面