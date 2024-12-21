抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化福興鄉日前傳出有男子惡意持槍射殺犬隻案件，飼主洪男在偏遠的文蛤池邊飼養看門犬，未料14日凌晨卻遭一名陌生男子闖入，並持長槍採蹲姿瞄準，下秒朝狗狗射擊，導致狗狗當場死亡，男子便立即騎車逃逸。飼主發現後憤而報警，經警方調閱監視器追查，終於查緝到該名男子，全案後續依違反動物保護法、毀損罪及侵入住宅罪嫌移請彰化地檢署偵辦。

初步了解，洪男為文蛤池養殖戶，因池畔位置較偏遠，因此養了米克斯狗狗看門，而為了防止狗狗亂跑，還將牠拴起來，但沒想到，14日凌晨1時許卻遭陌生男子闖入射殺。





▲陌生男子持槍射殺看門狗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

監視器畫面拍下，當時男子騎著機車到場，手裡還拿著手電筒照明，下車後隨即雙手持槍，採取蹲姿瞄準，對著拴住的狗狗射擊，且男子數度起身又蹲下，疑似不只擊發一次，待飼主洪男發現時，狗狗早已死亡，男子也已逃逸無蹤。

警方獲報後立即展開追查，並沿途調閱監視器，終於發現犯嫌藏匿處所，徹夜埋伏後，終於將犯嫌查獲到案。

▲▼男子遭逮辯稱，不知道行為犯法。（圖／記者唐詠絮翻攝）

初步調查，犯嫌阮姓男子為外籍移工，其表示因購買氣體動力槍，要測試槍枝準度，才因此找了動物測試，「不知道是違法行為」，全案經偵訊後，依違反動物保護法、毀損罪及侵入住宅罪嫌移請彰化地檢署偵辦。