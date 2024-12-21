吵架怒推倒母！她被丟包路邊送醫不治　嘉義逆子遭收押

▲嘉義逆子跟媽吵架動手怒推，她倒臥路邊送醫搶救不治。（示意圖／Pixabay）

文／中央社

嘉義市莊姓男子日前與母親陳婦起爭執，涉嫌推倒母親後未理會，陳婦在路邊被發現送醫治療10天不治；嘉檢向嘉院聲押莊男遭駁，檢方提抗告發回，嘉院昨天裁定羈押獲准。

嘉義地方法院今天表示，經訊問後，莊男僅坦承部分犯行，但有監視器畫面及相關卷證可佐證，足以認為莊男涉犯殺害直系血親尊親屬、對直系血親尊親屬重傷致死等罪，犯罪嫌疑重大，且為重罪，認有羈押必要，因此，裁定羈押，但無禁止接見通信必要。

嘉義地檢署表示，29歲莊男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，檢方11日向嘉院聲押，開庭後，法官依有羈押原因，但無羈押必要駁回；承辦檢察官12日收到裁定書後，認為莊男涉及殺人重罪，且有串證滅證之虞，向台南高分院提抗告發回，由嘉義地方法院昨天重新裁定羈押。

65歲、莊男母親陳婦於11月28日凌晨4時19分左右，被發現倒臥住家門口，路過民眾發現通報119，由救護車送醫急救，直到12月7日上午宣告不治，嘉義市警察局第一分局報請檢察官相驗。

檢警表示，檢警相驗，陳婦頭部有外傷，安排11日解剖釐清死因；陳婦兒子莊男11月28日凌晨曾與母親起爭執，並在路邊動手推倒母親後未加理會；警詢後，11日依涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，嘉檢向嘉院聲請羈押遭駁回，莊男當場請回。