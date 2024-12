奈及利亞踩踏32死！發錢發禮物吸7500人塞爆失控　女哭：孩子沒了

▲整起事件造成至少32人死亡。(圖/翻攝自Vanguard News)

記者詹雅婷/綜合報導

奈及利亞奧約州首府伊巴丹(Ibadan)18日上午一場嘉年華活動爆發踩踏事件,主辦單位宣布計畫向5000名兒童派發禮物、現金,沒想到現場湧入約7500人,場面失控,造成32人喪命、多人受傷。

▲爆量人潮湧入,現場一片混亂,場面失控。(圖/翻攝自X)

奈及利亞媒體Punch、News Central TV、新華網等報導,這場活動舉辦地點在當地一所高中,當日凌晨會場就已經有大批群眾聚集,隨著爆量人潮爭先恐後進入活動現場,場面失控,據信許多人是在試圖穿越學校大門時被踩踏致死。

BREAKING:

Tragic Incident: 30 Children Reported Dead in Stampede at Funfair in Ibadan.



The regrettable incident that occurred at the Islamic High School in the Bashorun area aimed to offer 5000 naira to 5000 children. pic.twitter.com/cvsquLWhot