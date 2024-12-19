　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奈及利亞踩踏32死！發錢發禮物吸7500人塞爆失控　女哭：孩子沒了

▲▼ 。（圖／）

▲整起事件造成至少32人死亡。（圖／翻攝自Vanguard News）

記者詹雅婷／綜合報導

奈及利亞奧約州首府伊巴丹（Ibadan）18日上午一場嘉年華活動爆發踩踏事件，主辦單位宣布計畫向5000名兒童派發禮物、現金，沒想到現場湧入約7500人，場面失控，造成32人喪命、多人受傷。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲爆量人潮湧入，現場一片混亂，場面失控。（圖／翻攝自X）

奈及利亞媒體Punch、News Central TV、新華網等報導，這場活動舉辦地點在當地一所高中，當日凌晨會場就已經有大批群眾聚集，隨著爆量人潮爭先恐後進入活動現場，場面失控，據信許多人是在試圖穿越學校大門時被踩踏致死。

現場影片顯示，當時現場一片混亂，有孩子被送出場外，也有女子因失去孩子哭泣。還有死者家長在醫院落淚，「昨天我們還在家裡一起睡覺，並不知道這會是最後一次，我的女兒沒有死，醫師請快把她叫醒」。

事故發生之後，包括醫療工作者在內的緊急人員隨即被派往現場，並動員安全部隊控制場面，以防進一步傷亡出現。

當局已針對此案展開調查，活動組織者已遭拘捕。奧約州官員指出，這起事件肇因於主辦單位缺乏適當規劃協調，政府尚未掌握完整受害者名單，許多人被送往伊巴丹多間醫院接受治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女魚販本尊曝光！吸金上億落網　身上只剩1萬
快訊／醒吾男「為女網友」砍傷文大生　檢方聲押
快訊／確定了！　詹子賢留兄弟
詐10億男竟在台開戶！　8家銀行已放行
快訊／涉貪案「起訴倒數」！　北檢今再提訊柯文哲
快訊／高雄死亡車禍！　18歲大學生遭輾斃
她生病坐輪椅去Energy簽唱會　等到半夜11點！結果超感人
快訊／瘦了一大圈！　鄭文燦：可見我有多委屈
「最正啦啦隊女神」新家內部曝光！砸380萬裝潢　短今驚：也太

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州松鼠首見捕食田鼠　美研究：順應生態系統改變

美國防部：中國脆弱性多　尚無能力短時間攻下台灣

長途飛行必備！空姐親揭「最重要1點」　化妝、保養也有祕訣

Google地圖驚見「屍體塞進後車廂」　意外破了失蹤案

奈及利亞踩踏32死！發錢發禮物吸7500人塞爆失控　女哭：孩子沒了

回應飛彈攻擊！以軍夜襲葉門　派戰機狂轟青年運動軍事設施

性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

法國首例！前總統沙柯吉貪腐案「維持原判」　須戴電子腳鐐服刑

東京都心、大阪下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

慘遭烏軍無人機炸死！估北韓軍死者「超過100人」　急蓋觀測所反制

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

加州松鼠首見捕食田鼠　美研究：順應生態系統改變

美國防部：中國脆弱性多　尚無能力短時間攻下台灣

長途飛行必備！空姐親揭「最重要1點」　化妝、保養也有祕訣

Google地圖驚見「屍體塞進後車廂」　意外破了失蹤案

奈及利亞踩踏32死！發錢發禮物吸7500人塞爆失控　女哭：孩子沒了

回應飛彈攻擊！以軍夜襲葉門　派戰機狂轟青年運動軍事設施

性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

法國首例！前總統沙柯吉貪腐案「維持原判」　須戴電子腳鐐服刑

東京都心、大阪下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

慘遭烏軍無人機炸死！估北韓軍死者「超過100人」　急蓋觀測所反制

羅志祥睽違2年返花蓮開唱！　蕭煌奇跨年也在這：非常榮幸

高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

《刀劍神域》3D手遊維修一整年重啟服務　玩家：竟然還有呼吸

羅漢果湯主四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

狄鶯槓孫安佐媽寶說 爆跟孫鵬日本「發酒瘋」真相

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

詹子賢5年約續留母隊？兄弟：有信心尋求最佳結果！

快訊／醒吾男「為女網友」持菜刀砍傷文大生　檢方聲押

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

國際熱門新聞

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點連10跌創紀錄

博物館黑石「家裡也1顆」　真的撿到寶

暖暖包別亂貼！醫曝「黃金部位」全身秒暖

即／日麥當勞砍殺女學生！嫌逃亡5日落網

35歲男生吞小雞亡！法醫從喉嚨救出活雞

SpaceX太空任務出包　富豪就在太空船上

Google揭「這工作」超搶手　年薪破330萬

東京都心下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

大偽裝者：人格破產的總統「敗登」

快訊／聯準會降息1碼　利率連3降

日本秋田知事把熊送你家發言惹議　卻獲網友相挺

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

即／俄羅斯火車嚴重碰撞！326人生死不明

更多熱門

相關新聞

搶看男主角爆推擠　母子1死1傷

搶看男主角爆推擠　母子1死1傷

印度第4大城市、位於中部的海得拉巴（Hyderabad）發生恐怖事件，在一場電影首映會上，演員及劇組人員也共同出席，影迷們為了一睹男主角阿瓊（Allu Arjun）風采，竟然爆發推擠踩踏事件，導致一對母子死傷的悲劇。

加薩民眾瘋搶麵餅　3女人群中窒息活活擠死

加薩民眾瘋搶麵餅　3女人群中窒息活活擠死

奈及利亞翻船意外　至少27死逾百失蹤

奈及利亞翻船意外　至少27死逾百失蹤

法航延誤差點錯過葬禮　男求償1948萬

法航延誤差點錯過葬禮　男求償1948萬

報復前任！16歲女「煮湯毒殺」5人身亡

報復前任！16歲女「煮湯毒殺」5人身亡

關鍵字：

踩踏奈及利亞

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面