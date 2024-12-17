武陵農場也爆霸凌！「山大王」拍桌罵髒話逼走4員工...本人喊冤

▲台中「武陵農場」的主計室房姓女主任，被踢爆對同仁霸凌。（圖／翻攝自武陵農場 Wuling Farm臉書）

圖文／CTWANT

近來霸凌事件連環爆！台中「武陵農場」的主計室房姓女主任，被踢爆職場霸凌，多次對員工拍桌謾罵、言語羞辱、罵髒話等，雖然員工向上級反應，卻遭到敷衍了事，短短4個月已有4人離職。對此，房姓女主任也說話了。

據《三立新聞》報導，房姓女主任長期霸凌下屬，任職2年多數次對同仁拍桌、謾罵、威脅，或是情緒化罵髒話，造成大家極大壓力，私底下都稱她為「山大王」。許多同仁不堪壓迫選擇離職，自9月起已有4人離職，辦公室目前只剩下主任1人和1名助理。

錄音檔清楚錄到，房姓女主任情緒失控對同仁大叫、罵髒話，用資料夾大聲拍桌，甚至拿主管身份恐嚇公職身份的同仁，「主計處路很小，未來還會再遇到」。即使同仁向上級單位反應，卻被以「那是主管指導及溝通方式」回應，讓同仁們感到心寒。

針對指控，房姓女主任喊冤，強調是同仁的工作態度本身有問題，交辦的工作時常拖延、沒完成，還常揶揄她「妳不懂啦！不懂就不要管」等語，她才會氣炸拍桌，卻被說成是職場霸凌，反控自己才是遭受霸凌的一員。

至於4個月有4名同仁離職，房姓女主任解釋，其中1人原本身體就不太好，頭部曾因車禍受傷，因此在高海拔地方工作會感到腦壓較大，最後選擇離職；另1名公職身份同仁因為考上高考，想在下一個單位報到前，讓自己放假，所以提早離職。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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