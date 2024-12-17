中國人奇葩了！在日本寧靜街頭吵鬧拍怪片　只為賣這套衣服

圖文／鏡週刊

中國地大物博、人口眾多，在海外發生奇葩事件，時有所聞。最近就有網友轉傳一段影片，相信是一群中國賣家為了銷售一套衣服，在日本寧靜街頭拍詭異的短影音，引發網友關注。

影片可見，有兩男一女中國演員與拍攝者，在日本一處寧靜的住宅區街頭，拍攝短片。由於劇情內容為一名「黑道男子」被女生撞到後，大聲咆哮，隨後又有一名紅衣男出面解圍，因此3人就在寧靜的社區中，製造吵雜噪音，最後現場還播放音樂，讓紅衣男跳舞。

但這段影片的拍攝，只是為了要銷售一套印有旺旺公仔的休閒服，但這無厘頭和打擾寧靜社區的作法，引發網友們關注。網友們直呼，「隔著螢幕都覺得丟人！」、「收音設備與拍攝手法也太爛了！」、「都是精煉傻逼，純度極高。」、「一堆中國人進去日本，日本快完了。」、「到底是怎樣拿到簽證的？」

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