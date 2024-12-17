腸病毒單周1.7萬人就醫！疾管署預估疫情燒到春節前

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒反常在冬季流行且持續至今！疾病管制署今（17）日公布最新統計，上周國內腸病毒門急診就診仍有1.7萬人次，雖比前周下降，仍高於流行警戒值。疾管署副署長曾淑慧表示，腸病毒疫情預計將至1月中下旬才會脫離流行，提醒民眾仍要注意腸病毒重症前兆，減少重症死亡。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署監測資料顯示，第50周（12月8日至12月14日）門急診就診計17,508人次，較前一周（22,279人次）下降21.4%，惟仍高於流行閾值（11,000人次）且處流行期；近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A2型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

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曾淑慧指出，腸病毒疫情處於下降階段，但仍處於流行期，預期1月中下旬才會脫離流行。

今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型及克沙奇B4型各1例，其中6例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。