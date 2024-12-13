比基尼女模遭警察「逼露下體」！　眾人面前張腿哭了

▲古特雷斯是比基尼模特兒，在Instagram擁有超過150萬名粉絲。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

Instagram女模特兒古特雷斯（Liziane Gutierrez）先前在摩洛哥因為拍攝警察入獄一個月，但其實在被送往女子監獄之前，她因為被警察懷疑是跨性別者，最終只能被迫露出下體配合檢查，證明自己是女兒身。談及此事，她稱，當時的她忍不住哭了，「我一生從未感到如此羞辱」。

太陽報報導，古特雷斯是比基尼模特兒，在Instagram擁有超過150萬名粉絲，她遭遇的這一切要從10月30日說起，當時她的包包在飯店外被偷，她的手機與丈夫托尼（Toni）工作用手機都在包包裡面，因此兩人利用托尼私人用手機來追蹤失竊手機。隔日，兩人發現其中一支手機的下落，趕緊向附近警察尋求協助。

▲古特雷斯形容，「他們像是醫生那樣檢查我的體內，我當時哭了」 。（圖／翻攝自IG）

只不過兩人不會說阿拉伯語和法語，只能嘗試用英語和Google翻譯與員警進行交流，但都被無視。就在此時，古特雷斯開始拍攝警察，想證明沒有被警方認真對待，結果被上銬帶到警局，最終入獄，甚至被迫露出下體配合檢查。

古特雷斯形容，「他們像是醫生那樣檢查我的體內，我當時哭了。在那之後，他們覺得『喔好吧，她實際上是個女性』，所以後來把我關進（女子）監獄。如果我是跨性別者，我可能會被關進男子監獄」，「我一生從未感到如此羞辱」。

▲古特雷斯自認沒有做錯任何事，當時只是想尋求警方幫助，「我寧願再去北韓10次，也不願再回摩洛哥」。（圖／翻攝自IG）

摩洛哥當局為何認定古特雷斯可能是跨性別者的原因尚不清楚，此種檢查方式在該國是否常見不得而知。依據古特雷斯的說詞，當時的她別無選擇，只能在現場2名女子、2名男子面前張開雙腿，以證明自己是女生，整個過程猶如噩夢一般。

古特雷斯接著指出，監獄環境惡劣，本應該容納最多10名女子，但實際上卻關了20人，到處都是蟲子、蒼蠅，沒有通風設備，只能睡在地板上，一天用餐一次。歷經過這一切，古特雷斯直言，自認當時並沒有做錯任何事，只是想尋求幫助，「我寧願再去北韓10次，也不願再回摩洛哥」。