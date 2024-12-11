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彰化女學生過馬路「機車完全沒減速」　遭撞飛驚悚畫面曝

彰化一名女學生日前過馬路時遭機車騎士撞飛。（翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YouTube頻道）

圖、文／鏡週刊

彰化縣埔鹽鄉彰水路近日發生一起驚險車禍。2名高中生於6日放學後準備通過斑馬線，當時前方轎車停下禮讓行人，但後方機車疑似未注意前方狀況，完全未減速，直接撞飛其中一名女高中生。她被撞後彈飛數公尺落地，而機車騎士也因重心不穩摔倒一旁。所幸雙方僅受輕傷，經送醫治療後無大礙。這段驚悚畫面全被監視器錄下，引發網友熱議。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨（10日）分享了事故現場的監視器影片。畫面中可見，2名身穿制服的高中生正走在無號誌的斑馬線上準備穿越馬路。他們先是停留在分隔島，一輛深色轎車減速禮讓，2人確認安全後繼續往前。不過，轎車後方的機車疑似未察覺行人存在，完全沒有減速。

下一秒，機車騎士直接撞上其中一名女學生，將她撞飛數公尺後落地，而騎士則摔倒在路旁。女學生受到驚嚇，雖然第一時間站起，但不久後又蹲坐在地，似乎驚魂未定。目擊的路人立刻上前協助，隨後救護車抵達現場。經送醫後，女學生和騎士皆僅受輕微挫傷，未有生命危險。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛對騎士的駕駛行為表達不滿，「誇張！學生已經過去了，絲毫沒有猶豫直接過去撞，這真的應該要家長堅持提告才行」「機車的問題，那麼長距離竟然完全沒煞車？厲害了」「騎士完全沒減速，請學生提告傷害，有這影片絕對成立」「騎士那什麼弱x反應速度，完全有時間煞車啊！」


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