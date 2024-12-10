獨／德基水庫蓄水淹沒原住民保留地　陳情30年終獲補償

▲在前立委孔文吉及監察委員瓦歷斯貝林積極爭取下，德基水庫淹沒原保地獲得經濟部救濟方案，今日土地權力人前往梨山里辦公室領取救濟金。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中梨山居民10日高興的表示，土地被德基水庫給淹沒徵收，經過30多年的陳情，今天終於獲得補償救濟金。台電代表上午在梨山里辦公室發放依「德基水庫淹沒區及保護帶原住民保留地土地救濟計劃」的救濟金，總金額共3400萬，總原權利人80人，將分三階段陸續發出。

德基水庫原稱為達見水庫，於1969年12月8日開工興建，位於台中市和平區大甲溪上游，在台8線中橫公路62公里處，是屬於台灣電力公司一個高山型的水庫，為台中地區最大水庫。德基水庫1973年12月水庫開始蓄水，許多原保地也因此遭徵收被升高水位淹沒，但都沒有獲得政府的相對補償。在前立委孔文吉及監察委員瓦歷斯、貝林積極爭取溝通下，終於獲得經濟部核准德基水庫淹沒區及保護帶原住民保留地土地救濟計劃補助。

上午許多權利人及子女都前往梨山里辦公室，先聽取有關單位的發放規則，有使用權者每公頃51萬，有耕作權、所有權者每公頃52萬元。此救濟計畫救濟金總金額共3400萬元，總原權利人為80人，第一階段金額1373萬元、權利人39人，第二階段約20～30人，第三階段為提存法院。台電人員表示，非常高興能以和諧的方式達成雙贏共識，也是大家所希望看見的。