　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

獨／德基水庫蓄水淹沒原住民保留地　陳情30年終獲補償

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲在前立委孔文吉及監察委員瓦歷斯貝林積極爭取下，德基水庫淹沒原保地獲得經濟部救濟方案，今日土地權力人前往梨山里辦公室領取救濟金。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中梨山居民10日高興的表示，土地被德基水庫給淹沒徵收，經過30多年的陳情，今天終於獲得補償救濟金。台電代表上午在梨山里辦公室發放依「德基水庫淹沒區及保護帶原住民保留地土地救濟計劃」的救濟金，總金額共3400萬，總原權利人80人，將分三階段陸續發出。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

德基水庫原稱為達見水庫，於1969年12月8日開工興建，位於台中市和平區大甲溪上游，在台8線中橫公路62公里處，是屬於台灣電力公司一個高山型的水庫，為台中地區最大水庫。德基水庫1973年12月水庫開始蓄水，許多原保地也因此遭徵收被升高水位淹沒，但都沒有獲得政府的相對補償。在前立委孔文吉及監察委員瓦歷斯、貝林積極爭取溝通下，終於獲得經濟部核准德基水庫淹沒區及保護帶原住民保留地土地救濟計劃補助。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

上午許多權利人及子女都前往梨山里辦公室，先聽取有關單位的發放規則，有使用權者每公頃51萬，有耕作權、所有權者每公頃52萬元。此救濟計畫救濟金總金額共3400萬元，總原權利人為80人，第一階段金額1373萬元、權利人39人，第二階段約20～30人，第三階段為提存法院。台電人員表示，非常高興能以和諧的方式達成雙贏共識，也是大家所希望看見的。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
母女雙亡！警諷「還活著喔」　分局長：最重將撤職
朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗
貝童彤「上圍太兇包不住」　隔6年再披婚紗
母女被騙1200萬雙亡　警火速凍結10多帳戶...追回僅剩零
快訊／朱育賢告別桃猿　轉戰味全龍
內湖母女雙亡　「9車手5人已入監」警火速再抓2嫌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義高工全國工業類學生技藝競賽　奪12金手獎12優勝

祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈救災車輛裝備　黃偉哲謝善舉

雲林移民署攜手文觀處推廣東南亞語言文化

綠色運動成效！高雄運發局首場自行車碳盤查　能讓轎車環島169圈

獨／德基水庫蓄水淹沒原住民保留地　陳情30年終獲補償

永康警瓦解詐團組織　洗錢幣商被裁定羈押

江蕙攜全聯捐心肺復甦機　台大金山院長：提升偏鄉醫療服務

台塑公司攜傳統戲曲入雲二監　助收容人感悟孝道與家庭包容

聯合檢視潛在風險　南消三大隊踏勘南鯤鯓代天府香客大樓

守護民眾居家安全　南消七大隊辦複合式老舊建物踏勘救災機器人操作訓練

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

嘉義高工全國工業類學生技藝競賽　奪12金手獎12優勝

祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈救災車輛裝備　黃偉哲謝善舉

雲林移民署攜手文觀處推廣東南亞語言文化

綠色運動成效！高雄運發局首場自行車碳盤查　能讓轎車環島169圈

獨／德基水庫蓄水淹沒原住民保留地　陳情30年終獲補償

永康警瓦解詐團組織　洗錢幣商被裁定羈押

江蕙攜全聯捐心肺復甦機　台大金山院長：提升偏鄉醫療服務

台塑公司攜傳統戲曲入雲二監　助收容人感悟孝道與家庭包容

聯合檢視潛在風險　南消三大隊踏勘南鯤鯓代天府香客大樓

守護民眾居家安全　南消七大隊辦複合式老舊建物踏勘救災機器人操作訓練

每晚出現「神秘無人機」！美東多地目擊通報增加　FBI調查中

航空貨運明年增長率待觀察　電商需求將放緩

快訊／高雄工人清洗太陽能熱水器觸電　受困4樓頂命危搶救中

流感死亡10年新高！單周7.4萬人就醫　本月中下旬將進入流行

內湖母女遭詐雙亡！警竟諷「還活著喔」　分局長回應了：最重將撤職

一句「親愛的」沖昏頭！屏東男衝郵局匯款　東港警急阻詐

嘉義高工全國工業類學生技藝競賽　奪12金手獎12優勝

2026戰蔣萬安？苗博雅：無論掩護隊友或當「關鍵打擊」　台灣隊都要贏

祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈救災車輛裝備　黃偉哲謝善舉

日本「蘋果病」肆虐　台大醫揭3族群風險高：恐破壞骨髓致貧血

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

20人親友團小琉球旅遊　用餐後7人就醫

台中將蓋大巨蛋！盧秀燕曝喜訊

新北3快速公車試辦不停靠「高公局站」

台東大學與台東馬偕簽署護理學系合作協議

江蕙攜手全聯捐心肺復甦機　提升偏鄉醫療服務

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

新住民參觀總統府　覺得很珍貴　

柴犬迷途南警熱心步行協助找到飼主平安返家

桃園凍卵營養補助金編列1000萬元　執行僅286萬

黃敬平批桃4區　日照服務涵蓋率僅三成

徐榛蔚攜手傅崐萁赴港推廣　花蓮直航香港開創國際觀光新局

桃園發布宇宙版吉祥物　網友喊真香

雲林監獄獲廉政界奧斯卡「透明晶質獎」肯定

南消三大隊踏勘南鯤鯓代天府香客大樓

更多熱門

關鍵字：

德基水庫，淹沒，原保地，救濟，發放

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面