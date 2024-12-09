2024十大新聞！「台灣12強奪冠」登榜首　賴蕭配、川普勝選都入列

▲台灣在「2024年世界棒球12強賽」奪下世界冠軍，登上LINE TODAY年度熱門新聞榜首。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

LINE TODAY今（9）日公開「2024十大新聞」排行榜，台灣在「2024年世界棒球12強賽」勇奪世界冠軍，登上年度熱門新聞榜首。2024年是全球選舉年，「政治議題」在各類榜單中皆榜上有名，其中「賴蕭配贏台灣大選」、「美國川普返白宮」亦登上年度熱門新聞。

據LINE TODAY觀察，相較去（2023）年娛樂新聞占據熱門新聞榜單，今年「運動賽事」的關注度明顯提升，除了「台灣奪世界12強棒球賽金牌」登上年度新聞榜首，適逢奧運年「奧運麟洋連霸、林郁婷摘金」等，台灣好手的亮眼表現，拿下排行榜第六名；而LINE TODAY自直播中職賽事以來，今年中職台灣大賽的單場觀看人次，也首度超越NBA總冠軍賽。

今年4月，台灣發生繼921大地震以來規模最大的7.2級花蓮強震，重創花蓮地區，全民關心救災、災後復原和災區重建，這成為今年的第二重大新聞事件。影響兩岸與全球局勢的「台灣和美國總統大選」則分別為年度新聞第3、4名。

▲今年「運動賽事」的關注度明顯提升。（LINE TODAY提供）

2024年是全球大選年，不僅影響台灣的經濟和政治局勢，也讓台灣民眾對國際公共事務保持高度關注。《TODAY 看世界》年度國際新聞話題以「外媒怎麼解讀立法院國會大亂鬥」拔得頭籌，同時，台灣總統大選如何牽動「美中台關係」「中國對台動態」和「台灣外交處境」都是民眾矚目的國際局勢。而「全球性麻疹疫情」與「美國年輕人風行的工具人世代」「台灣懸疑驚悚電影《惡女》原型人物」，則是多數民眾最常和親友分享的國際話題。

▲年度國際新聞話題以「外媒怎麼解讀立法院國會大亂鬥」拔得頭籌。（LINE TODAY提供）

此外，LINE TODAY透過圖解實用資訊、投票及測驗等多元形式，與用戶互動。在「年度精選新聞圖解」中，「政治」和「健康」為民眾最關注的內容，其中又以「賴總統揭曉國安人事」成為年度第1名的精選圖解。特別的是，今年多個颱風侵襲台灣，「颱風假停班停課標準」也因此登上年度精選圖解的第6名。

▲「賴總統揭曉國安人事」成為年度第一名的精選圖解。（LINE TODAY提供）

在「年度熱門投票」和「年度熱門測驗」Top 5排行榜中，「金鐘人氣戲劇節目與綜藝節目投票」今年再次登上年度熱門投票第1名；第2名則是「賴總統施政優先項目」。在年度熱門測驗排行榜中，多數測驗圍繞當紅的影劇娛樂話題，包括連載多年的知名動漫《獵人》《排球少年!!》的粉絲測驗，以及90年代歌王歌詞接龍挑戰；至於網友最愛的熱門測驗第1名，還是回到今年總統大選議題，考考大家對於「總統福利測驗」知多少。



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