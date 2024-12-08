辦理標案喝花酒收賄　前水保局官員遭判撤職確定

▲前農委會水保局台中分局課長等5人被控辦理標案時喝花酒、接受性招待。（圖／翻攝Google maps）

文／中央社

前農委會水保局台中分局課長林勇州等5名公務員被控辦理標案時喝花酒、接受性招待或收受賄款。懲戒法院判決5人撤職，並停止任用1年至5年。林勇州不服提起上訴。二審駁回上訴確定。

判決指出，農委會（已改制農業部）水土保持局台中分局前秘書楊燕山、前治理課長兼正工程司林勇州、前治理課副工程司許朝欽、前治理課助理工程員許瑞麟及前保育推廣課工程員王建忠，於民國108年3月至109年6月間，辦理水保局「108年度流域綜合治理計畫」等細部工程。

判決表示，楊燕山等5人被控於辦理標案期間前往台中、宜蘭等地酒店或私人招待所，接受廠商招待有女陪侍、提供傳播妹陪侍的邀宴，楊燕山另涉嫌接受業者性招待5次，讓業者得以在工程驗收順利通過。

林勇州並在辦理標案時，涉嫌接受廠商賄賂，另外，楊燕山、許朝欽及許瑞麟被控接受廠商酒店及住宿招待，還詐領差旅費。台中地檢署依違反貪污治罪條例等罪起訴楊燕山等5人。

刑事部分，法院判處楊燕山2年10月徒刑、褫奪公權3年；林勇州9年6月、褫奪公權5年；許朝欽2年、褫奪公權2年、緩刑3年並向公庫支付新台幣40萬元；許瑞麟1年11月、褫奪公權2年、緩刑2年並向公庫支付25萬元；王建忠1年10月、褫奪公權1年、緩刑2年並向公庫支付15萬元確定。

懲戒法院一審判決楊燕山撤職並停止任用4年；林勇州撤職，並停止任用5年；許朝欽、許瑞麟撤職，並停止任用2年；王建忠撤職，並停止任用1年。林勇州不服，提起上訴。懲戒法院二審認為原判決並無違背法令的情形，駁回上訴確定。