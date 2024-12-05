西班牙男見「廟門黑黑」！抹布沾松香水用力擦　百年古蹟秒毀容

記者黃宥寧／台北報導

手賤惹禍！北市士林區慈諴宮廟門去年8月間遭西班牙籍方姓男子以松香水、油脂溶解劑等清潔用具塗抹，導致廟門畫像溶解、漆面泛白，警方獲報後，依現行犯將他帶回派出所。方男稱「廟門上面黑黑的」，所以出手「清理」，警詢後，被依法送辦。士林地檢署偵結，依毀損罪起訴。

去年8月14日凌晨1時許，方男帶著幾分醉意到三級古蹟的慈誠宮，拿著松香水、甲苯等液體塗抹廟門，再以刷子、抹布刷洗，導致廟門上的彩繪圖騰脫落，一旁攤商黃姓老闆見狀，立刻報警處理，方男被依現行犯帶回。

警詢、偵查時，53歲的方男解釋自己是名藝術家，過去曾配合過其他縣市舊廟宇修補屋簷、彩繪等工作，當天飲酒完，步行到慈諴宮大門前「想要去除彩繪上黑黑的地方」，所以才動手清理。

▲北市士林區慈誠宮廟門遭西班牙籍男子持松香水破壞。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

慈誠宮告代表示，宮廟正身大門廟側的民間門神秦叔寶彩繪，是被方男以清潔布、清潔劑及化學藥劑用力刷洗造成。

攤商作證指出，當時他看到一個外國人，提著水桶及抹布去裝水，洗滌過程中就聞到奇怪的味道，第二趟就聞到松香水味道，走到廟門前看，發現廟門畫像，圖像有部分被擦拭掉了。

北市政府文化局會勘表示，廟門龍側秦叔寶右手及右側腰帶下擺局部及劍柄部分受到化學藥劑清洗後，表面塗料褪色，部分甚至可見木門的表面，損毀為嚴重。

檢查官據人證等，認定方男的行為符合毀損罪，遂依法提起公訴。另外，告訴意旨指出，方男同時違反文化資產保存法，但方男強調自己並不知道該宮廟是古蹟；而證人證詞顯示，雖然廟門旁設有中、英文說明的告示牌，但事發當晚宮廟關閉，現場只有小燈籠提供微弱光源，整體燈光昏暗，難認方男有毀損古蹟故意。