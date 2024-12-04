南韓戒嚴軍「裝填實彈」闖入國會　驚悚畫面曝！軍機空降國會廣場

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間頒布非常戒嚴令後，便在國防部內籌組戒嚴軍司令部，並任命陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴軍司令官，指揮軍隊透過直升機空降國會議事堂，阻止朝野各黨國會議員與相關職員進入。如今，民眾也向韓媒爆料，戒嚴軍進入國會前，疑似正準備裝填彈藥。

根據韓媒《京鄉新聞》，戒嚴軍3日深夜與今（4）日凌晨闖入位於首爾汝矣島的國會議事堂時，曾戴起防毒面具、夜視鏡，並身穿防彈背心，甚至還手持機關槍與K1卡賓槍等，自從戒嚴令頒布以後，人在國會議事堂現場的一般民眾，便發現軍車內疑似配備實彈廂，也有其他市民朋友發現，戒嚴軍闖入國會時，手上提著疑似為實彈廂的物品。

▲南韓民眾發現，闖入國會的戒嚴軍，手上疑似正提著實彈箱。（圖／翻攝自京鄉新聞）

這些搭乘軍方直升機空降國會議事堂、準備闖入國會的戒嚴軍，儘管手上持有機關槍，但卻除去彈匣，然而他們卻能夠個別獲得實彈補給，外界研判他們可能是準備在事態進一步升級時使用。

根據《韓聯社》，南韓國會事務總長金敏基今（4）日上午在國會簡報會議上，公開一段長達52秒鐘的監視器影片，內容顯示戒嚴軍闖入國會、進入國會本廳建築物的過程。金敏基透露，自從尹錫悅發布戒嚴以後，戒嚴軍280名兵力試圖分兩次闖入國會。

▼南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

金敏基強烈譴責戒嚴軍、警方闖入國會的違憲與非法行徑，宣布從今（4）日起將全面禁止國防部職員與警察進入國會議事堂，以求保護國會議員的人身安全，並確保國會能夠持續正常運作。

國會事務處指出，自從尹錫悅發布戒嚴以後，在經過20多分鐘，警察於3日晚間10時50分（台灣時間3日晚間9時50分）封鎖國會外廓大門、阻擋國會議員與職員進出，之後國防部更從3日晚間11時48分至4日上午1時18分，24次透過直升機讓230名戒嚴軍進入國會，另外還有50多名戒嚴軍翻牆進入國會，並以鐵鎚與步槍敲破國會玻璃窗。

▼南韓戒嚴軍搭直升機降落國會，相關監視器影像曝光。