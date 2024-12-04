台灣換肝名醫「仲介器官」賺1500萬　中國共犯醫離奇摔死

▲陳堯俐任職彰化基督教醫院時，涉嫌仲介多名病患到中國器官移植。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

現任中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐是台灣換肝名醫，卻在上週被彰化地檢署以違反《人體器官移植條例》起訴，具體求刑6年，震驚醫界。檢方查出，陳任職彰化基督教醫院期間，夥同護理師、藥廠業務、生技公司老闆、地下匯兌業者，非法仲介至少9名病患到中國換肝、換腎，並向每名病患收取新台幣300萬到750萬元不等，陳個人獲利近1500萬元。

本刊調查，陳堯俐集團是跟中國山東省青島大學附設醫院、湖南省中南大學湘雅3醫院器官移植中心的醫師臧運金等3人合作，透過競標非法取得器官，有病患到中國又被臨時加價人民幣100萬元（約新台幣450萬元）才能動手術，成待宰羔羊。且移植後存活率低，只延命2、3年，甚至有人移植失敗死在中國，也有人回台後1週就往生。

▲跟陳堯俐合作的青島大學附設醫院器官移植中心主任臧運金（圖），3年前離奇墜樓身亡。

更可怕的是，跟陳堯俐合作的青島大學附設醫院器官移植中心主任臧運金，3年前墜樓身亡，原因不明，另外還有3名中國器官移植權威，近年也都死於非命或自殺，由於器官來源有限，且移植須是活體，外界懷疑他們可能參與活摘法輪功成員、政治犯及良心犯的器官，知道太多內幕，所以「被自殺」或遭殺害滅口。

▲中國中南大學湘雅三醫院器官移植科主任明英姿（圖）被查出與陳堯俐合作。

▲中國青島大學附設醫院器官移植中心副主任郭源（圖）長期與陳堯俐合作。

事實上，彰化基督教醫院2年前就掌握陳堯俐的不法證據，將他解聘，陳當時矢口否認，反咬總院長陳穆寬為了選舉故意栽贓，由於陳堯俐與彰基前總院長郭守仁交情不錯，郭是否涉及包庇、護航，檢警調也將深入追查。

陳堯俐的行徑之所以曝光，跟奇怪的門診現象有關。熟知內情的彰基A醫師告訴本刊，陳當年名氣並不大，請他開刀的人也不多，1年只有3到5個肝臟移植病例，幾乎都是器官捐贈。詭異的是，陳門診的術後追蹤病人數量卻異常多，明明他沒換那麼多肝，為什麼很多剛換完肝、需要追蹤的病患指名找他？令人百思不得其解。

過了一段時間，有人發現陳堯俐及特定器官移植的醫師，經常請1星期到10天的長假，其他醫護人員好奇詢問，卻得到「問那麼多幹麼」的答案，後來才聽說陳等人是陪同病患到中國進行器官移植，陳甚至還違法在中國的醫院執刀動手術。

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