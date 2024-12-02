「改管很吵欸VS.跨啥小」　新北2騎士待轉區口角當街互毆

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名男子騎機車載著友人在機車待轉區時，旁邊一名男騎士騎著改裝機車，改裝的排氣管發出轟隆巨響吵雜聲，讓男子相當不悅對他隨口抱怨「很吵欸！」，男騎士不滿回懟「跨啥小」，雙方起口角進而在街上大打出手，整個過程被民眾拍下貼網，警方根據影片約談2人到案說明，訊後依社會秩序維護法送辦及道交法裁罰。

▲廖男（右）與謝男（左）在街頭互毆 。（圖／翻攝Threads）

11月30日下午5時許，民眾拍下2名男子在五股區成泰路三段、凌雲路口大打出手，事後將影片貼到社群軟體「Threads」。轄區蘆洲警分局根據影片以車追人，循線通知19歲廖男及29歲謝男到案說明。

經調查，廖男當天騎機車載著友人，在五股區成泰路三段、凌雲路口待轉，此時謝男也騎著改裝機車停在旁邊，但改裝排氣管轟隆巨響引起廖男相當不悅，直接對著謝男說「很吵欸！」，謝男不甘示弱回懟「跨啥小」，雙方進而互罵在馬路大打出手。

警方2日中午循線約談2人到案，雙方並不提告，但仍依社會秩序維護法第87條送辦裁罰並舉發違反道交條例。

▼廖男依社會秩序維護法送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼謝男依社會秩序維護法送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）