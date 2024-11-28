【廣編】愛爾麗醫美攜手m2美度推出9800mg高科技雙胜膠原飲，讓醫美效果更完美！

▲愛爾麗董事長常如山（右）與m2美度攜手合作。

圖、文／愛爾麗醫美提供

醫美品牌「愛爾麗醫美」與孫藝珍代言的「m2 美度」首次合作，推出「白金版 9800mg 膠原飲禮盒」。這款專為醫美療程研發的膠原飲，帶來革命性的保養升級，其效果可媲美醫療級點滴，讓消費者的療程效果達到更全面性的提升！

醫學美容已逐漸成為現代人保養的日常選擇，王祥至醫師表示：「目前流行通過刺激皮下膠原蛋白來達到效果，愛爾麗醫美擁有全台最多的臨床經驗，發現若在這些療程前後充分補充膠原蛋白，療程效果會更加理想。」愛爾麗董事長常如山與市面上的膠原飲領先品牌「m2美度」攜手合作，共同推出專屬於愛爾麗的「9800mg專業級白金版膠原飲」，為顧客帶來更高效、更專業的美麗體驗！

m2 美度「濃密型雙胜膠原」以9800mg的韓國正宗高濃度膠原蛋白著稱，能讓人體更快速吸收並有效發揮作用。愛爾麗醫美院線白金版膠原飲，採用「m2美度」專利的900Da極小分子膠原蛋白，搭配高達9800mg的高含量設計，雙胜肽形式的膠原蛋白，能更快速吸收並發揮作用，專為醫美療程量身打造，不僅全面適配各類醫美療程，其效果更堪比醫療級點滴，為顧客提供更加高效、專業的膠原補充選擇！