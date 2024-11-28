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無品陸客入住3天！大阪人氣民宿慘變「垃圾屋」...噁爆畫面曝

厲害了中國客！只住3天就把大阪民宿變垃圾屋，噁爆影像曝光。（翻自zh.wenxuecity.com）

▲ 5名大陸遊客入住大阪一間人氣民宿，退房後竟變成垃圾屋。

圖文／鏡週刊

又傳出大陸遊客的惡質行徑！據悉有一組大陸遊客，近期入住日本大阪一間民宿3天，但退房卻發現，把原本乾淨舒適的空間，整間屋子全變成垃圾屋，相關影像曝光後引發眾多網友關注。

據《東京新青年》報導，這間位在大阪的民宿，是一名大陸人經營，在本月18-21日間，有一組5名大陸遊客入住，但這組大陸客退房後，整間屋子全變成垃圾屋。報導指出，民宿餐桌上布滿各種垃圾，包括已開封的牛奶盒、飲料盒、吃剩的飯盒、泡麵盒和零食等，另外還丟滿衛生紙、免洗餐具等。

除了餐桌，另外還有廚房、浴室、臥房等，無不被垃圾占滿。隨處可見衛生紙、毛巾亂丟，另外還有食用過的飲料罐、零食包裝、餐盒等垃圾，也都無所不在。從這些大陸客丟下的垃圾研判，他們這幾天應該都是靠超商的食品度日。

使用前(左)與使用後。（翻自zh.wenxuecity.com）

▲使用前(左)與使用後對比照。（翻自zh.wenxuecity.com）

這群中國客的行徑讓人傻眼。（翻自zh.wenxuecity.com）

▲這群大陸客的行徑讓人傻眼。（翻自zh.wenxuecity.com）

從民宿網站的照片可見，這間民宿的環境相當不錯且整潔，但民宿老闆也沒想到，這次竟然遇到「中國人殘害中國人」，短短3天就變成垃圾屋。

當「垃圾屋」的照片曝光後，隨即引來許多網友熱議，就有網友建議老闆要追加清潔費，還有網友直呼：「就算是文化差異，但這樣做實在是太過分了」、「這是故意的嗎？」「5顆老鼠屎，壞了所有中國人形象。」


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