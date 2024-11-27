廣發「消滅青鳥為己任」簡訊　董念台涉恐嚇公眾遭起訴

▲董念台涉嫌廣發簡訊恐嚇加害青鳥被檢察官起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

今年7月朝野為了國會職權行使法爭議期間，自稱「黑鷹部隊總隊長」的董念台，不滿總統賴清德以參與相關集會遊行的民眾(俗稱青鳥)為榮，廣發簡訊給多位民意代表，揚言「只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面的包圍」，「以消滅青鳥為己任」，「規勸不聽的話，就只好暴力伺候」，台北地檢署27日以恐嚇危安、恐嚇公眾等罪起訴。

民進黨立委陳培瑜7月17日在Threads發文，稱收到開頭寫著「黑鷹滅青鳥」的簡訊，內容「不知那個傻蛋創造了『青鳥集團』，以替台獨分子賴清德圍政治之事」，發送簡訊的人並稱青鳥活動，「激起我打抱不平之心，並將成立黑鷹部隊，以消滅青鳥為己任！」至於黑鷹部隊「將以剛出獄受刑人為主」，「只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍」。

除了綠營之外，立法院副院長江啟臣也有收到，江啟臣表示，以他的了解，對方應該是廣發，他自己也有收到。「民主是數人頭，不是比拳頭」，他們主張多元、理性地表達，民主社會不同意見都尊重，但也希望大家理性表達，而委員的人生安全，警政單位會持續關心，做好委員的維安工作。

北檢在簡訊廣發的隔天指揮警方偵辦，董念台經訊問後被諭令交保3萬元，他在獲釋後向媒體解釋，「我不是恐嚇，是為了喚醒年輕人，不要再被騙」，並稱自己不太懂法律，在某些地方會吃禍從口出的虧。不過檢察官認為，董念台的簡訊及受訪內容，揚言加害參與集會遊行、路過民眾，致生危害於公安，依法提起公訴。