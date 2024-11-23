6月男嬰成「人肉氣囊」被阿北逆撞慘死　母悲：孩子真的沒了

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區61歲黃姓男子昨(22日)下午3時40分許要騎機車回家，行經路口時違規跨越雙黃線左切，直接撞上對向車道的28歲林姓女騎士，2騎士受傷，林女胸前揹的6月大男嬰傷重不治，林女事後在臉書社團悲傷PO文，泣訴「我小孩沒了，真的沒了」，男嬰父親也說「小孩沒病痛走了」，網友和家屬一致怒罵鬼切伯連一句道歉也沒有，還推說是林女騎太快造成，提醒家屬不要和解。

▲台中大里區昨天發生一起機車對撞的死亡車禍。（圖／民眾提供）

警方調查，黃男騎車在東榮路上，經過路口時突然左切欲轉入西榮路；當時在對向車道要載兒子去醫院打疫苗的林姓女騎士反應不及，雙方對撞，林女綁在胸前的6個月大兒子重摔在地，救護人員趕抵現場，先送仁愛醫院後轉往中國醫搶救後，今天凌晨1時28分宣告不治。

林女事後在悲傷po文「我的小孩真的沒了，我的手粉碎性骨折」，男嬰父親說「謝謝各位關心，小孩沒病痛的走了，現在在冰櫃」。

▲▼台中女子胸前揹6月大男嬰慘撞死，網怒批鬼切伯，母親悲泣「我小孩真的沒了」。（圖／翻自大里人聊天室，下同）

家屬憤怒PO文，肇事者一句道歉也沒有，還說是林女騎太快造成，家屬轉述院方說法，弟弟腦傷太嚴重，建議放棄無效治療及開刀，這樣對小孩沒有幫助，救起來也是植物人。

警方調查，雙方酒測值均為0，黃男未依規定駛入來車道；林女所騎機車附載人員未依規定坐在後座，加上未依規定戴安全帽，將2人依過失致死罪嫌移送偵辦。