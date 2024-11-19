中華隊複賽午午晚被嫌？　球迷卻讚「賽程超完美」：能充分休息

▲中華隊前進東京。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）18日公布了日本東京巨蛋的賽程安排，台灣隊3場比賽皆為客場，其中前2天的比賽甚至被安排在中午進行，不少人認為這樣的安排對台灣很不利，不過有網友認為，午午晚的安排很棒，有時間可以休息，也沒有時差問題，相較之下，委內瑞拉跟美國都是晚場接午場，反而很累。

有網友在PTT發文，「12強複賽台灣的賽程算好了吧？」台灣隊前兩場是午場，最後一場是晚場，「我們的賽程安排算很完美了吧」，球員有充足的時間可以休息，相較之下，委內瑞拉跟美國都是晚接午，台灣隊在22日還碰到晚接午的美國隊，「不懂台灣賽程到底哪裡吃虧，還有網友說看能不能去喬，喬個頭啊」。

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對此，不少網友認為賽程安排其實還不錯，「這哪裡不利，晚接午才不利」、「中華隊打過更不利的賽程呢，還在台灣辦」、「客隊沒有晚接午己經很好了」、「這樣其實不差，晚接午比較慘」、「已經是除了日本以外最好的賽程了，不用嫌」、「這賽程很好了，我們即將午午晚晚打滿四場拿冠軍回來」、「禮拜五可以抓美國晚接午，不好嗎」、「這樣晚上收兵還有時間休息去吃東西」、「在巨蛋打午午晚真的很OK了」、「午午晚很不錯啊，而且我們還沒有時差問題」。

【中華隊4強賽程】（台灣時間）

11/21 11:00 中華 VS 委內瑞拉

11/22 11:00 中華 VS 美國

11/23 18:00 中華 VS 日本

▼世界12強棒球賽。（圖／中華棒協提供）

