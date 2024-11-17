　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委提修法增「呂禮詩條款」　退役校官若損國家尊嚴可砍退俸

▲立委邱志偉質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委邱志偉。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前海軍艦長呂禮詩近日出席中國大陸珠海航展，大讚中共軍武，甚至哽咽表示「希望讓台灣人知道我們中國有多強」，引來關注。由於呂禮詩為退役少校，非「兩岸人民關係條例」適用對象，民進黨立委邱志偉則提出修法，將原條文中規範擴大為「少校以上且領有終身俸人員」。邱志偉強調，類似行為已經形同叛國，應該修法補正。

邱志偉說，像呂禮詩是校級以上軍官，而且他是艦長，在對岸損及國家尊嚴的言論，應該受到一定程度的懲罰，退休俸也應當要予以取消。

根據「兩岸人民關係條例」第9條之3，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。此一條文被視為「吳斯懷條款」，國民黨立委翁曉玲日前曾以違背憲法言論和表意自由等基本人權保障為理由，擬提案刪除，引發爭議後有藍委緊急撤簽，但翁曉玲也嗆，「面對如此極權統治，本人不會撤簽法案。」

邱志偉則提案修法，指出「國防法」規定中華民國不分軍種應對國家有忠誠義務關係，而世界各國針對退伍軍人違反對國家忠誠義務、成為間諜或從事有害國家尊嚴或利益的行為，即會遭到懲處、判刑或剝奪退伍福利，且美國、德國等重要民主國家，皆有退伍軍人遭中國利誘而為其服務的情事，我國更是中國滲透、招攬與利誘的重要目標。

邱志偉認為，領有終身俸的校級以上人員，退伍後仍與國家維持公法上關係，更應當有特殊忠誠義務，若有損國家尊嚴的行為，應當按情節停止其月退休俸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥當勞錯貼公告「限定新品」意外曝光！　業者：敬請期待
台日大戰比完！雙方應援團「場邊1舉動」球迷秒哭：台日友好
情蒐澳洲隊！　中華隊總教練：投手變速球不錯
快訊／澳洲關鍵戰　中華隊先發打線出爐
休息區超暖1幕！球迷讚爆林家正：職棒版安西教練
亂刀砍死前妻！　狠男戴安全帽現身
快訊／高鐵刀客抓到了！　南投落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠委提修法增「呂禮詩條款」　退役校官若損國家尊嚴可砍退俸

藍黨團、智庫版財劃法內戰？　綠委：「三分珍」後果讓人民承擔

習近平要美國「認清賴清德本性」　陸委會：悖離事實

「代理教師職前年資案」違憲半年沒下文　葉元之酸綠藐視大法官

黃國昌反對更動罷免門檻　王鴻薇：罷免票起碼要比當選票多一票

讚王金平赴中搭交流橋梁　王鴻薇喊話北市、上海年底辦雙城論壇

外交部：中國在台灣周圍軍事挑釁　才是破壞區域和平穩定最大禍源

藍週三排審《選罷法》　綠委喊話「三思而行」

公車追撞釀1死15傷！北市成立重大事故小組　2業者允諾負賠償責任

智庫版《財劃法》釀茶壺風暴？　柯志恩：協商時才會亮出底牌

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

綠委提修法增「呂禮詩條款」　退役校官若損國家尊嚴可砍退俸

藍黨團、智庫版財劃法內戰？　綠委：「三分珍」後果讓人民承擔

習近平要美國「認清賴清德本性」　陸委會：悖離事實

「代理教師職前年資案」違憲半年沒下文　葉元之酸綠藐視大法官

黃國昌反對更動罷免門檻　王鴻薇：罷免票起碼要比當選票多一票

讚王金平赴中搭交流橋梁　王鴻薇喊話北市、上海年底辦雙城論壇

外交部：中國在台灣周圍軍事挑釁　才是破壞區域和平穩定最大禍源

藍週三排審《選罷法》　綠委喊話「三思而行」

公車追撞釀1死15傷！北市成立重大事故小組　2業者允諾負賠償責任

智庫版《財劃法》釀茶壺風暴？　柯志恩：協商時才會亮出底牌

羅時豐自爆「錯失合作許光漢」！　後悔推掉《鬼家人》認了：我好笨

UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

APEC領袖大合照「獨缺日相石破茂」！　荒謬原因曝：塞車釀遲到

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

像國際賽老手！高國輝分析台灣打者進步關鍵：中職水準提高

慶祝國民黨130年黨慶　蘇清泉：全力打拚屏東發展

南州代天府迎王平安祭...女學生身體不適　東港警護送返校

月薪4萬「什麼工作CP值最高？」　網推1職業：年紀大也有機會

《無能之鷹》菜菜緒化身薪水小偷　貫徹「擺爛哲學」躺出職場新態度

左眼球整顆被挖掉！大馬阿伯喝醉挑釁陌生人　下場慘了

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

政治熱門新聞

大巨蛋座位竄老鼠　遠雄道歉了！

傳藍白合推黃國昌選新竹市長！朱立倫潑冷水

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

賴清德與學生對談連答11題問到飽　搞怪合照博滿堂彩

臨時人員「月薪16萬」比次長高！國防部說明了

議員辦高雄市長民調　他「會跳16蹲」獲4成支持

翁柏宗任有變數？黃揚明曝行政院可能作法

幕後／維持柯主席身份　民眾黨中央委員會擬通過「延長請假」建議案　

罕見！破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》　馬英九任命大法官也入列

北市公車追撞1死15傷　蔣下令全力應處

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

「新台灣館」在新加坡正式開幕　童振源：三個平台功能推廣優質產品

公車追撞1死15傷　2業者允諾負賠償責任

美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

澎恰恰下跪道別石英　演藝圈大咖都到了

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

恭喜！　5生肖2025旺爆

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

Joeman超辣前女友閃婚！

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！

石英告別式現場曝光「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面