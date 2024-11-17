藍黨團、智庫版財劃法內戰？　綠委：「三分珍」後果讓人民承擔

▲財委會召委陳玉珍三分鐘完成財劃法初審引發衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團將《財劃法》列為這個會期的優先法案，日前黨團版已完成初審，但卻傳出內部對修法方向仍未凝聚共識，而國民黨智庫也草擬了新版本，被指將掀茶壺風暴。對此，民進黨立委許智傑認為，這就是「三分珍」修法未落實委員會審查的結果。

許智傑指出，《財劃法》 3分鐘草率修法，造成立法品質粗糙、修法傳出鬧雙胞，甚至黨內立委也不清楚條文內容，後果要讓全體人民和地方政府承擔。這筆帳一定要算在國民黨身上。

國民黨主席朱立倫昨日受訪時重申，各縣市均迫切需要《財劃法》修法，認為中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配，比較符合地方自治精神。但據悉，國民黨擬在協商時才會端出的最後版本，並不是日前審查的黨團版，而是只有黨團高層以及智庫執行長柯志恩看過的智庫版。

對於藍營內部爭端，國民黨立委李彥秀否認有「茶壺裡的風暴」，任何版本也都不是鐵板一塊，法律修正不可能一步到位，讓所有的人都滿意，也要隨時檢討修正。但是修正過後的財劃法，絕對遠遠優於現在超過25年沒有修正的版本，不管是藍營或是綠營執政縣市，都可以獲得更合理的垂直與水平分配。