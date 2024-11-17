有供愛心餐！老闆「拒收待用餐券」原因暖炸　取餐伯點頭狂謝

▲伯伯要給待用餐券，被店家拒絕，原因超暖。（圖／翻攝自樹林大眾牛排）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市樹林大眾牛排經常在粉專分享愛心餐的故事，總讓網友看得超感動。店家16日表示，一個領取者伯伯拿著待用餐的券來店，他就叫伯伯把券留好，再去有配合的店家兌換。對方離開時，忍不住一直點頭行禮道謝，令他感嘆「每當遇到像伯伯這樣很有禮貌的領取者，老闆也常常會感嘆，怎麼就有少數人就是可以一副理所當然的模樣」，引發議論。

粉專「樹林大眾牛排」16日分享一段對話，店裡來了一位伯伯，拿著一張待用券問「老闆這個你們收嗎？」他馬上點頭「當然，等等喔，我們幫你準備」，對方則要他把券收下。

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不過，老闆就暖回，「沒關係，您留好，可以再去有配合的店家兌換，如果有需要沒有券也沒關係，直接過來找我們就好」，令伯伯很感動。

對方拿到餐點後，要離開時還一直點頭跟他點頭行禮道謝，這讓店家感慨，「每當遇到像伯伯這樣很有禮貌的領取者，老闆也常常會感嘆，怎麼就有少數人就是可以一副理所當然的模樣。」

店家也說，曾有客人建議他要看相關證明再發待用餐，但他就直呼，需要幫助的人也未必有證明，所以乾脆不設定任何條件都能取用，「這是我們自願付出的善意，若被有心人利用了，那折的是他自己的福氣，與我們無關。」「哪怕只有那麼幾次，真的去幫助到真的需要幫助的人，那也不枉我們的心意了，不是嗎？」