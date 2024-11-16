疑擋出入口起爭執！高鐵車廂男子怒持30cm匕首插椅背　恐怖畫面曝

▲高鐵男30公分匕首插椅背畫面曝。（圖／翻攝Threads／gavinsung_）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

高鐵北上列車驚傳乘客持刀插椅背案件！初步了解，一名男子因盤坐在地阻礙動線，一名劉姓女子因此與其發生口角，未料男子竟突然從背包內掏出一把約30公分長匕首，並插進前方椅背，所幸未造成人員傷亡，而列車到達台北站後，他則隨即逃逸無蹤，目前警方正積極追緝當中。

這起案件發生在今天中午，警方接獲劉女報案，稱她搭乘814次高鐵北上，但在苗栗站時，一名男子盤座在出入口處阻礙通行，兩人便因此爆發口角，劉女當下立即跨越男子進到車廂的自由座內，但男子持續對其咆嘯，甚至揮拳，造成她臉部受傷紅腫。

▲▼匕首刺穿高鐵餐桌椅。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉女表示，列車行經板橋至台北區間時，男子又再度衝上前找她理論，過程中男子情緒激動，被其他旅客勸離到車廂內位置坐下，男子當下憤而將其後背包甩到置物架上及地板，隨後掏出一把長約30公分的匕首，奮力就朝前方椅背刺入，嚇得周圍旅客立刻大喊「有刀」，瞬間引起一片騷動，好在沒有造成人員傷亡。

列車事後抵達台北站，男子隨即下車逃逸，警方目前已到場勘查採證，並扣押該匕首，後續將送往台北市政府警察局保安科鑑定是否違反槍砲彈藥管制條例之標準，而目前正積極調閱相關監視器，查明該犯案男子身分。