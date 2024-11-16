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快備份！Google地圖「1功能」將停止服務　轉移方式一次看

Google地圖時間軸網頁版資料將清空。（圖／翻攝自Google）

▲Google地圖時間軸網頁版資料將清空。（圖／翻攝自Google）

圖文／CTWANT

在疫情肆虐期間廣受好評的Google地圖時間軸功能，在當時因為可以快速地調取許多患者的動線，當時官方就呼籲用戶平時要將該功能開啟，方便不幸染疫時追蹤動線。而如今有消息指出，Google地圖的「網頁版」時間軸即將停用，屆時用戶的時間軸資料僅會存放於智慧型手機中，不會再像過往那樣同步在雲端帳號內。而用戶如果想要保留過往的時間軸資料的話，則必須在官方的指定時間內完成從網路下載資料的動作，否則屆時過往資料將會全數清空。

據了解，對於Google地圖時間軸網頁版何時正式停用，Google官方給予每個使用者都是不同的時間。像《CTWANT》的編輯所收到的通知是11月19日，但也有媒體報導指稱，有使用者的停用時間是12月1日。

官方會在通知信件中表示，如果用戶還要保留過往網頁版時間軸的資料，則必須要在智慧型手機的Google地圖軟體中，依照官方指示完成資料同步，屆時就可以在手機的Google地圖中查看過往的時間軸。

如果要把時間軸資料從原本的手機轉移到新手機的話，必須要先開啟時間軸的雲端備份功能。（圖／廖子翔攝）

▲如果要把時間軸資料從原本的手機轉移到新手機的話，必須要先開啟時間軸的雲端備份功能。（圖／CTWANT）

而經《CTWANT》研究後，使用者未來如果要繼續使用時間軸功能，或是希望將全部的時間軸資料轉移到新的手機，則要先在舊手機中開啟雲端備份功能。在確認備份完畢後，就在新手機的Google地圖「你的時間軸項目中」，在雲端同步的頁面中點選列表下方的舊手機，這時候就會出現「匯入資料」的選項，點擊匯入後，舊手機的時間軸資料就會透過個人雲端空間的備份轉移到新手機中。

在舊手機完成時間軸資料的雲端備份後，便可以在新手機打開備份功能，點選舊手機來進行匯入。（圖／廖梓翔攝）

▲在舊手機完成時間軸資料的雲端備份後，便可以在新手機打開備份功能，點選舊手機來進行匯入。（圖／CTWANT攝）

如因為各種因素，使用者必須關閉同步，甚至在下方「你的備份資料」中把新的手機暫時刪除的話，也不用太擔心會影響到時間軸的資料，因為即便你做了這些動作，你近期新增的時間軸資料也是會存放在手機中。

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