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社會 社會焦點 保障人權

停車場又被巧遇...長腿妹怒：不想跟你做朋友　衝警局控告騷擾男

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名妙齡女子拒絕37歲王姓男子的追求後，長期遭到跟蹤騷擾，擺脫不掉，昨（14）天中午在停車場又被對方「巧遇」，2人因而發生口角，「大家都是朋友」，「我不是你朋友」，「要瘋就一起瘋」，即使警方到場仍爭吵不斷，女子受不了長期被騷擾，決定提告跟騷法。

▲▼台中一名妙齡女子不滿跟騷報警。（圖／翻自社會事新聞影音）

▲▼台中一名妙齡女子不滿跟騷報警。（圖／翻自社會事新聞影音）

台中市警察局第二分局立人派出所昨天中午12點30分許獲報，北區漢口南一街上一處停車場旁有男女吵架，經員警前往查處，發兩人原為朋友關係，王男想進一步追求，遭到拒絕，後來持續利用Line、Messenger、Instagram及Facebook等聯繫對方，甚至透過小美朋友打探生活狀況，令女子不堪其擾，而昨天中午雙方又在街上「巧遇」。

「我跟你溝通過，大家都是朋友，我沒工作，有的是時間」，「我不是你朋友」，「要瘋就一起瘋」。警方到場時雙方仍有言語衝突，查抄雙方身分後，王嫌即騎車離去，女子愈想愈不對，最後到派出所提告跟蹤騷擾及性騷擾告訴。

第二分局表示，若民眾有感到人身安全受到威脅，請務必立即撥打110或聯繫當地派出所尋求協助，以保障自身安全；民眾若遭遇騷擾情形，請勇敢報警，警察將全力提供保護與協助。

▲▼台中一名妙齡女子不滿跟騷報警。（圖／翻自社會事新聞影音）

▲▼台中一名妙齡女子不滿跟騷報警。（圖／翻自社會事新聞影音）

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