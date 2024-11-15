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社會 社會焦點 保障人權

吸金1億逃亡9年　「磁能車男」現況曝光

北市警方日前發現一名男子違規穿越馬路，原來竟是逃亡9年有餘的磁能吸金案主嫌謝均權。（圖／翻攝畫面）

▲北市警方日前發現一名男子違規穿越馬路，原來竟是逃亡9年有餘的磁能吸金案主嫌謝均權。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市文山二分局萬盛派出所日前於轄區巡邏時，發現一名男子違規闖越斑馬線，警方查詢過後驚見男子所背出的身分證字號者早已「死亡」，將男子帶回派出所盤查後發現，他竟是9年前涉嫌犯下磁能車吸金上億元的慶驊國際能源有限公司負責人「謝均權」（65歲），至今還疑似繼續吸金，且開設保養品公司，販售時下最夯醫美產品「外泌體」。

萬盛派出所所長朱俊碩眼尖發現，謝男出示的駕照表面已破損不堪，但大頭照卻是新的，因而察覺有異。（圖／翻攝畫面）

▲萬盛派出所所長朱俊碩眼尖發現，謝男出示的駕照表面已破損不堪，但大頭照卻是新的，因而察覺有異。

13年前謝均權聲稱開發出免加油、免加水、免充電的磁能機車，以此為號召吸引投資人，吸金超過1億元，後來被踢爆全是假的，因此謝男在2011年時遭判刑4年。他在2015年向法院聲稱女兒罹患肺癌，為讓女兒在他入獄前能得到妥善照顧，因此在2015年的2月決定和女友舉辦婚禮，因此希望能夠暫緩入獄，孰料謝男這婚一結竟直接人間蒸發，事後法院則沒收其100萬元保證金。

謝均權2011年時打出「免油電」磁能車，針對退休人士進行吸金，號稱投資10萬元，每月可領回7000元現金。（圖／資料照）

▲謝均權2011年時打出「免油電」磁能車，針對退休人士進行吸金，號稱投資10萬元，每月可領回7000元現金。

在逃亡的9年期間，謝男過起隱姓埋名的生活，一切生活事物均不用本名，若真的遇上盤查就熟背朋友個人資料蒙混過關，因此他在被捕當下除了自己的本名，竟一度忘了自己的出生年月日與身分證字號。為了在逃亡過程中也能繼續生活，謝男轉行開了「台灣福爾摩沙公司」專營美妝保養品，對外販售時下最夯美容聖品「外泌體」，主打顆粒小易吸收，並有絕佳組織修復能力，促進膠原蛋白形成與抗氧化，以此達到美容效果。

謝男為了躲避警方查緝，不使用自己名下所有銀行帳戶，甚至就連公司也都由其他人登記掛名，再對外自稱自己在該公司內擔任「執行長」，人稱「謝董」或「謝執行長」，但實際上根本無人知道謝男的真實姓名，並透過公司帳戶來維持自己所需之金流，就連網銀也全是登記在公司帳戶下，而他手機內的所有社群平台全都不是用謝男本名註冊，以此躲過檢警耳目。

據了解，謝均權日前從板橋搭乘捷運抵達文山區萬隆捷運站一帶，準備前往客戶家中支付貨款，卻因為違規穿越道路而遭到正好巡邏經過的員警攔下。警方依慣例向謝男盤查身分，謝男當時也立即背出一串身分證字號供警方查詢，孰料當警方查詢後卻發現謝男所稱之身分證字號之自然人「已歿」，讓警方察覺有異，要求謝男如實交代自己的身分。

北市文山二分局萬盛派出所所長朱俊碩和員警景暐傑攔查民眾未依規定穿越馬路，意外逮獲逃亡9年的吸金案主嫌謝均權。（圖／翻攝畫面）

▲北市文山二分局萬盛派出所所長朱俊碩和員警景暐傑攔查民眾未依規定穿越馬路，意外逮獲逃亡9年的吸金案主嫌謝均權。

謝男起先仍堅稱自己所報身分無誤，更掏出一張印有自己照片的駕照，試圖證明自己的身分正確無誤，不過警方卻眼尖發現謝男拿出的駕照，儘管印有監理站鋼印，大頭照也確實是謝男本人近期照片，但整張駕照上卻僅有謝男的大頭照是新的，其餘邊角顯得相當破舊，因此將謝男帶回派出所釐清身分，進而查出他是逃亡9年的吸金通緝犯。

謝男被捕後即被押解歸案，如今謝男所要面對的不僅僅只是已被判刑確定的4年刑期，還再因持有朋友假駕照被依偽造文書、侵占遺失物罪移送偵辦。

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