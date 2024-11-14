　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

床上功夫了得？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」...疑是粉紅收屍隊

大媽床上功夫了得，3任丈夫「興奮身亡」！被疑是粉紅收屍隊。（示意圖）

▲72歲老翁與50多歲女子再婚約2個月，隨即在性愛中猝死。（示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸浙江近日傳出有一名72歲老翁，在與50多歲劉姓女子再婚後約2個月，隨即猝死身亡。之後老翁的子女處理財產，這名50多歲後媽則要求財產轉讓，這讓老翁子女們起了疑心，進而調查後媽背景，才發現「案情不單純」。

據《香港01》報導，老翁的元配在5年前病逝，今年6月認識了這名劉女，兩人交往一個月後，老翁堅持和劉女同居。但兩人住在一起兩個月後，老翁卻猝逝，當喪事一完，劉女立刻拿出一份有老翁簽名的遺產轉讓書出來，指明老翁所有遺產均轉讓及劉女，子女均未能繼承一分一毫。

於是老翁子女開始對劉女起疑，深入調查發現，劉女過去擁有3段婚姻。第一段是與一名同齡男農民結婚，生有一子，但劉女與首任丈夫離婚的原因是其性慾旺盛及「床上功夫了得」，丈夫無法滿足其生理需求，進而離婚。

後來劉女的第2與第3任丈夫，全都是以70歲老翁為主，而且詭異的是，同樣都是結婚沒多久，第2任與第3任丈夫也都猝逝。老翁子女也發現，劉女的兒子沒有固定工作，卻生活富裕，推測劉女應該是「粉紅收屍隊」，拿到老翁們的財產後來養兒子。

至於老翁們為何會猝逝？目前難有證據顯示涉及他殺，因此有人懷疑，可能與劉女的「床上功夫」有關，讓她的老丈夫們「興奮至絕頂升天」。另外老翁子女向律師咨詢後，認為劉女的行為可能涉及詐騙，因此老翁子女目前正考慮報警處理。


更多鏡週刊報導
女童比跆拳道輸掉金牌　當場遭教練爸爸暴力攻擊！連裁判也看不下去
中國老闆太囂張　慘遭非洲人強勢回嗆！影片被瘋傳
被中共制裁的盧比歐　確定任川普國務卿！曾言「支持台灣防堵中國入侵」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女高中生校內遭色狼勒脖脫衣　校方說話了
快訊／中華隊開轟！1比0先馳得點
俄無人機飛進房間！　烏克蘭14歲少女在家「活活炸死」
天兔減速跑不動！估明午後北轉「可能滯留消散」　豪雨彈灌2地
獨／知名媒體人左轉撞騎士　硬拗「開很慢」慘了
21歲正妹赴泰被擄至緬甸　詐團賣豬仔模式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

床上功夫了得？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」...疑是粉紅收屍隊

25歲女懷「9胞胎」…決定減胎！　丈夫回應：考慮到經濟狀況

廣東16歲中學生研發火箭？　公眾號「小喇叭」幫推逆天簡歷

「跑不動了！」全紅嬋減重畫面曝　陳若琳：回到巔峰需半年

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會曝「沒辦法開罰」原因

地溝油惡夢再現？　成都餐館驚見撈垃圾桶餿水油販賣

全紅嬋展開減重訓練！　她坦言：有時「不喜歡被叫天才」

陸海警奔黃岩島　菲國「突襲式」納入領土激化南海對峙

陸女孩遭母親男友瘋砍「想到就發抖」　「拘留十天，罰款500」惹議

山西清徐縣花天價「種」假椰樹　號稱比三亞「更有性價比」

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

床上功夫了得？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」...疑是粉紅收屍隊

25歲女懷「9胞胎」…決定減胎！　丈夫回應：考慮到經濟狀況

廣東16歲中學生研發火箭？　公眾號「小喇叭」幫推逆天簡歷

「跑不動了！」全紅嬋減重畫面曝　陳若琳：回到巔峰需半年

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會曝「沒辦法開罰」原因

地溝油惡夢再現？　成都餐館驚見撈垃圾桶餿水油販賣

全紅嬋展開減重訓練！　她坦言：有時「不喜歡被叫天才」

陸海警奔黃岩島　菲國「突襲式」納入領土激化南海對峙

陸女孩遭母親男友瘋砍「想到就發抖」　「拘留十天，罰款500」惹議

山西清徐縣花天價「種」假椰樹　號稱比三亞「更有性價比」

AcQUA源少年出小分隊！　天橋劈腿「竟爆膝蓋掛彩」

女高中生校內遭色狼勒脖脫衣...主任竟怪她裙太短　校方說話了

喜翔《春行》鹽醃亡妻存冰櫃　楊貴媚生命最後一天「想吃冰！」

地主注意！新店安坑輕軌K8站釋大利多　J單元徵收案開放申請

高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

你知道甜茶有演嗎？《星際效應》上映10週年　期間限定大銀幕重映

不斷更新／江坤宇美技連發、3局轟陽春砲！台灣1比0先馳得點

金素恩沉默2天發聲！送走宋再臨「難以言說的心痛」曬黑白合照：再見

股價狂跌！南韓三星電子「跌破5萬韓元防線」　425萬股民都哭了

朝野協商《選罷法》破局！　韓國瑜宣布散會擇期再議

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

25歲女懷上「9胞胎」！

珠海35死無差別衝撞！多區下令禁廣場舞

小孩偷手搖飲被抓！母一聽痛毆女店員

全紅嬋跳洗腦神曲《APT.》！

網傳「大亞灣核電站爆炸」　詭譎紅色煙霧中帶火光

粉紅收屍隊？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

25歲女懷「9胞胎」…決定減胎！

將與殲-35同上航母　殲-15T已具備起降福建艦能力

男子被誤診HPV 10天花光積蓄治療

珠海35死慘案！習近平親自下令

醫幫失眠女友注射20次麻醉藥致死

柳州爆女子遭當街性侵！警方回應了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面