床上功夫了得？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」...疑是粉紅收屍隊

▲72歲老翁與50多歲女子再婚約2個月，隨即在性愛中猝死。（示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸浙江近日傳出有一名72歲老翁，在與50多歲劉姓女子再婚後約2個月，隨即猝死身亡。之後老翁的子女處理財產，這名50多歲後媽則要求財產轉讓，這讓老翁子女們起了疑心，進而調查後媽背景，才發現「案情不單純」。

據《香港01》報導，老翁的元配在5年前病逝，今年6月認識了這名劉女，兩人交往一個月後，老翁堅持和劉女同居。但兩人住在一起兩個月後，老翁卻猝逝，當喪事一完，劉女立刻拿出一份有老翁簽名的遺產轉讓書出來，指明老翁所有遺產均轉讓及劉女，子女均未能繼承一分一毫。

於是老翁子女開始對劉女起疑，深入調查發現，劉女過去擁有3段婚姻。第一段是與一名同齡男農民結婚，生有一子，但劉女與首任丈夫離婚的原因是其性慾旺盛及「床上功夫了得」，丈夫無法滿足其生理需求，進而離婚。

後來劉女的第2與第3任丈夫，全都是以70歲老翁為主，而且詭異的是，同樣都是結婚沒多久，第2任與第3任丈夫也都猝逝。老翁子女也發現，劉女的兒子沒有固定工作，卻生活富裕，推測劉女應該是「粉紅收屍隊」，拿到老翁們的財產後來養兒子。

至於老翁們為何會猝逝？目前難有證據顯示涉及他殺，因此有人懷疑，可能與劉女的「床上功夫」有關，讓她的老丈夫們「興奮至絕頂升天」。另外老翁子女向律師咨詢後，認為劉女的行為可能涉及詐騙，因此老翁子女目前正考慮報警處理。



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