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社會 社會焦點 保障人權

婦遇假投資被騙5次才發現　拿房扺押ALL IN失千萬...退休金也沒了

▲▼岡山詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼詐騙集團車手出面取款時，被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市王姓婦人（64歲）10月中在臉書看見股票投資廣告，不疑有他便與假冒業務員的詐騙集團加入LINE好友，與聯絡並和車手面交4次共給了1000多萬元，除了退休金外，還將房產貸款全部投入，後來王婦想拿回錢，被百般阻撓，她察覺有異便報警處理，並和警方配合，釣出詐團李姓車手（男，29歲），趁他出面取款時當場逮捕，全案訊後依詐欺等罪移送。

據了解，王姓婦人在退休後趁著閒暇會投資股票「殺時間」，上個月她在臉書上看到一個投資社團，好奇心驅使下加入了社團，後來就有「理專」來加她LINE好友，「理專」謊稱投入金額可獲得高額報酬，而且還提供投資網址讓王婦操作假股票，王婦依照指示，前後4次交出投資款項1000多萬，除了退休金外，王婦還把房產拿去貸款「ALL IN」。

▲▼岡山詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

儘管「投資」順利，帳面上也賺了很多錢，但王婦向詐騙集團想拿回「獲利」時，集團又向她表示要繳交「保證金」，她才驚覺有異，跑到警局報案，警方告知她這是很典型的詐騙手法，後來還請王婦配合，佯稱要交「保證金」200萬，請詐團派人來面交。

詐團不疑有他，雙方約定7日上午11時面交，警方也私下前往埋伏，等詐團李姓車手一現身，就一擁而上將他逮捕，並在他身上搜出偽造的證件，作案手機等證物，全案訊後依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。

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