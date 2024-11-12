宜蘭收容所女移工猝死　移民署：未要求醫院開立自然死亡證明

▲11日上午，一名印尼籍女性移工，在宜蘭移民署北區分署宜蘭收容所內不幸猝死。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

一名印尼籍女性移工在宜蘭移民署北區分署宜蘭收容所內不幸猝死，傳出有媒體報導「移民署要求醫院開立自然死亡證明」惹爭議，移民署強調並非事實，所內同仁要求開立的是診斷證明。據了解，這名移工於10月21日進入收容所，並在本月7日開始出現咳嗽等不適症狀。11日上午，她的室友發現她並未如常起床，儘管呼喚和拍打，她都未有任何反應。隨後，她被送往醫院急救，但最終仍不幸去世。而檢方將擇期解剖，進一步釐清死亡原因。

宜蘭移民署北區分署宜蘭收容所印尼籍女移工，11日在所內不幸猝死，宜蘭地檢署檢察官今（12）日會同法醫相驗移工遺體，將擇期解剖，進一步釐清死亡原因。移民署澄清，除已通知了檢察官並請求相驗以釐清死因。對於有媒體報導指出「移民署要求醫院開立自然死亡證明」，實際上所內同仁要求的是診斷證明，並非自然死亡證明。

移民署強調，宜蘭收容所每週都會定期安排醫師看診，並且在遇到緊急傷病情況時，也會安排收容人到所外就醫。對於此次事件，署方表示，所有的處理過程都是依照規定進行的，並且在事件發生後，第一時間聯繫了駐台北的印尼經濟貿易代表處，表達遺憾並答應全力協助處理喪葬事宜。

醫界人士說，當事人病死或自然死亡，醫師可開死亡證明，若是意外、自殺、他殺、不詳，醫師僅能開診斷書，必須報請檢方相驗，由檢察官開立死亡證明。