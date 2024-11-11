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2024台北文創記憶中心「理想居所」盛大開幕　5大展區組成街屋聚落

▲▼2024台北文創記憶中心「理想居所」盛大開幕　5大展區組成街屋聚落。（圖／台北文創）

▲台北文創「理想居所」揭開序幕。（圖／台北文創

記者莊智勝／台北報導

開闊的廣場上有兩排房舍緊密相鄰，鑽進僅容兩人擦身而過的窄小巷弄裡，經過一輛隨意停放的摩托車之後，再往前走兩步，就來到了開在轉角處的商店。「2024台北文創記憶中心」特別打造的微型街廓，在這個戶外展場上，觀眾可以實際走進巷弄生活的縮影之中，從人的尺度、需求與情感出發，探尋「理想居所」的樣貌。

「2024台北文創記憶中心｜理想居所」由台北文創基金會主辦、Plan B統籌策劃，攜手全球百大建築公司之一「日本日建集團」旗下「株式会社日建設計」、等5大品牌協力策展。主辦單位特別在11/10日(日)舉辦VIP入厝派對，來自藝術文化、創意設計、及建築界近200位貴賓齊聚一堂，替為期25天的展覽揭開序幕。

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▲▼2024台北文創記憶中心「理想居所」盛大開幕　5大展區組成街屋聚落。（圖／台北文創）

跨界視角 解構不同時代和生活型態的居住需求

即日起展出至12月3日的「理想居所」共分五大展區。 第一展區「家」探討居所的形成，發掘不同住宅形式反映的文化內涵，解析不同時代下的居住需求與案例，並以 5 部和家庭有關的影劇作品「月薪嬌妻」、「熟男不結婚」、「不夠善良的我們」、「有生之年」、「HIStory」為案例，從人居文化、占星學、空間設計及美術指導 4 大觀點切入，解析在小家庭、單身、三代共居、同性婚戀等不同生活型態之下，居住環境和居住者價值觀之間的相互影響。

「住宅是生活的容器，人永遠是空間的主角。」台北文創總經理劉麗惠表示，隨著生活型態越來越多元、創新科技應用的不斷突破，大家對「理想居所」的衡量指標，也從過去的「位於黃金地段」、「生活機能便利」、「安全舒適大空間」，逐漸轉成以人性尺度為主的「二地居」、「一人家戶」、「智能家居」、「寵物友善環境」等選項。接下來，台灣即將在2025年進入超高齡化社會，屆時每5人就有1人超過65歲，此外還要面對極端氣候、自然災害的嚴峻挑戰。台北文創記憶中心在這個關鍵節點上推出「理想居所」特展，「期待大家在觀展之後，開啟對住居型態的更多想像，並透過展覽的體驗活動，描繪出心目中理想居所的輪廓。」

首度來台參展 「日建設計」打造XR沈浸式體驗

首度來台參與策展的「株式会社日建設計」，曾設計過東京晴空塔、東京巨蛋、杜拜One Za'abeel、和台北南港軟體園區第一期工程，成立至今已有120多年歷史，日建設計國際專案開發部副總監鄭崇仰表示，如何讓生活空間更舒適、更符合居住者的需求，一直是日建設計最主要的研究主題。在新冠疫情之後，住宅陽台與周邊公園等戶外空間，更成為人們聚集交流的重要場域，居所與城市的界線越發模糊，居住空間設計更朝向融合住宅、工作、休憩和商業為一體的複合式。

為此，日建設計特別將第二展區打造成多體感延伸實境(XR)場域，以1:1比例呈現「將居住生活延伸至城市空間」的各式案例，讓觀眾親身感受這種城市居住空間的新趨勢。「脫離城市和建築規劃的框架，從生活的活動出發，為居住者創造更自由的空間，也就是所謂的Commons (共有化)，即是我們這次設計XR沉浸式體驗的關鍵字，我們相信，如果人們能在自己的日常生活中意識到這種『公共性』，或許有機會以全新視角看待理想居所存在於城市中的機會。」

第三展區精選 40 部家庭紀實文學，透過不同家庭角色及關係視角，一窺橫跨半世紀的家庭生活樣貌。第四展區則是好玩的「空間自助吧 Ideal Living Lab」，觀眾可以從HOLA 和樂家居提供的50種以上選物中，挑選喜歡的香氛、抱枕、地毯、各類裝飾小物等，布置出自己的專屬空間，在其中看書、聽音樂、彈吉他、做瑜珈、甚至小睡片刻。

▲▼2024台北文創記憶中心「理想居所」盛大開幕　5大展區組成街屋聚落。（圖／台北文創）

前進國際 「理想居所」預定2025年首度移展東京

理想的居所不僅僅是擁有精心設計的空間，更是由無數理想生活片刻串聯而成。最後的第五展區是與Alife合作的期間限定風格選物店A Shop，精選超過25個品牌的風格選物，品項從家居設計、香氛保養到飲食器物等，為生活中看似微小的時刻，創造細膩美好的感官記憶。

台北文創記憶中心自 2016年開辦，透過策展發掘生活中的文化內涵。從「正體字」的書寫與閱讀、到餐桌上的「米」、聆聽青春的「Memory & Music」、巷弄間的「早餐店」，到日常可見的「廣告」；每個看似尋常的主題，經過策展團隊和不同領域專業人士的重新梳理詮釋，重塑成數位時代的文化樣貌。迄今為止，台北文創記憶中心累積觀展人次逾21萬人，先後摘下包括德國設計獎、紅點設計獎、台北設計獎、金點設計獎等10座國內外設計大獎。

「2024台北文創記憶中心｜理想居所」即日起至12/3(二)，每天上午11:00至晚上7:00，於台北文創 一樓廣場展出。展出期間每個周末假日舉辦快閃活動，首場講座將於11/16(六)登場，邀請日建設計企劃開發部長穗積雄平、東京芝浦SHIBAURA HOUSE 經營者伊東勝展開對談。除了講座之外，還將安排手捏花器、花藝設計、芳療瑜珈等手作體驗課程，活動採限額報名，相關資訊請密切關注台北文創記憶中心社群平台

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