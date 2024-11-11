桃園肉商靠「誠意」　吸金30億手法曝

▲許多投資人得知林男跑路後，紛紛趕到其龜山工廠一探究竟，才得知連林男的同鄉、同學、員工都受害。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

從事冷凍肉品生意的46歲男子林宏恩，今年9月因涉犯詐欺、背信、違反《銀行法》等罪嫌，遭警方逮捕並移送桃園地檢署偵辦。

檢察官向法院聲請羈押，但桃園地方法院法官卻裁定20萬元交保，雖然檢方立即提出抗告，但林早已人間蒸發，消息一出，讓受害者自救會群組瞬間炸鍋。

▲肉商林宏恩以虛構的投資項目在全台吸金，目前受害人數已逾300人。（讀者提供）

林宏恩的詐欺犯行遍及全台灣，受害者超過300人，吸金總額更超過30億元，被逮還是靠全台受害者串聯，追蹤其行跡，才在他跑路一週後將他逮捕到案，如今卻因為法官裁定交保，導致眾多受害者求償無門，讓他們無法接受，憤而向本刊投訴，希望檢警能儘快緝捕林到案。

▲林男會在網路社群秀出購買豪車的照片，藉此營造成功生意人的形象。（讀者提供）

投訴人A先生氣憤地說：「我被林宏恩捲走1千多萬元，還有人被騙了1、2億元，法官卻讓他20萬元就交保，現在人不見了，誰要負責？法官要幫他賠償我們這些受害人嗎？實在是太離譜了！」

▲林男被桃園地院（圖）裁定20萬元交保後，旋即再度逃逸，引起自救會成員不滿。

當初為什麼會投資這麼多錢？A先生告訴本刊：「2022年底，有一名生意夥伴跟我說，他有投資一名雞肉進口商的營業項目，獲利狀況很不錯，並說那位進口商還有加工廠幫客戶代工，每批產品的利潤都相當驚人，問我有沒有興趣一起投資，就在他的引薦下認識林宏恩。」

A先生起初半信半疑，觀察林半年，發現他聊起生意經很有一套，加上林在龜山、林口的冷凍工廠很有規模，最後才決定投資。

▲受害者們在群組中痛批法官「太扯」「恐龍」，更狂酸詐騙是台灣CP值最高的犯罪。（讀者提供）

「林宏恩聲稱自己是做現金生意，固定每個月都可結算一次分紅，利潤約在2.5到3％，一開始我也是謹慎丟1、2百萬元試水溫，確定獲利相當穩定，才又陸續投入資金。」A先生說，他做生意一板一眼，第一次交付投資款給林時，還特別要求簽署合作意向書，讓雙方都有保障。

不過，林宏恩很阿莎力，直接開本票給他作為抵押，還簽了一張「借貸契約書」，宣稱這樣更有保障，因為投資有可能賠錢，雙方若是借貸關係，就算他沒錢還，A先生還可以提告及扣押他名下的財產，一毛錢都跑不掉。雖然A先生覺得這樣的處理方式不妥，但在林「誠意」勸說下，還是勉為其難答應，殊不知這正是林宏恩為日後脫罪所設下的圈套。



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