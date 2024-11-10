南區觀光市集日吸8萬人潮　中區接棒下周華山文創園區登場

▲2024觀光區市集日11月8至10日在華山文創園區登場，吸引8萬人次參與。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署周周在華山文創園區舉辦觀光市集日，茂林國家風景區管理處整合南部的雲嘉南濱海、大西拉雅、屏東及高雄觀光圈，以及離島的澎湖觀光圈打造「山海仙境，嶼你潮起來」主題，11月8日至10日共吸引8萬人參與，現場買氣熱絡，下一場中區市集日主辦單位參山國家風景區管理處接棒。

南區及澎湖的「2024觀光區市集日」3天安排多樣豐富活動，包括滿500元消費贈手作體驗、消費滿千抽盲盒、1元起標特賣會等，吸引遊客駐足，舞台表演也不間斷，有在地弦樂團、原住民與客家風格的民謠吉他，以及來自澎湖的涼傘藝術團。

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觀光署表示，2024觀光區市集日三天活動，舉辦業者媒合會(BtoB)，邀請10家旅遊通路業者與伴手禮上架通路，與在地20家以上業者與供應商媒合互動，為區域業者達到串聯與跨域整合契機。

▲2024觀光區市集日(南區×澎湖)11月8至10日，在華山文創園區登場，吸引8萬人次參與。（圖／觀光署提供）

2024觀光區市集日的署長獎競賽，由神秘客評審選出「最佳設計獎」、「最佳美味獎」、「最佳伴手禮獎」、「最佳永續獎」，另由現場民眾票選「最佳人氣獎」。其中，本周「最佳設計獎」由來自屏東縣里港鄉店家「小雨果巧克力」獲選。

「最佳人氣獎」包括高雄市美濃區店家「伍棧樓」、屏東縣東港鄉「味益食品」以及枋山鄉「村長的水果」最獲青睞！「最佳美味獎」、「最佳伴手禮獎」、「最佳永續獎」將在11月24日最後一場的北區觀光區市集日來宣布並頒獎。

▲觀光署副署長周廷彰（右二）到華山文創園區與遊客及業者同。（圖／觀光署提供）

觀光署副署長周廷彰今到華山文創園區與遊客及業者同歡，並將「2024觀光區市集日」精神值星帶，交付給下一場中區市集日主辦單位參山國家風景區管理處，也歡迎民眾在11月15至17日到華山文創園區，竹竹苗、中彰、日月潭、大阿里山、大草嶺與金門特色商家及好物登場。