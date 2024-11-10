同1人犯案？北捷砍人...女嫌與「6年前美工刀割胸案」手法雷同

▲42歲的王姓女子持美工刀隨機攻擊。（圖／翻攝自記者爆料網）

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北捷再傳隨機持刀攻擊！一名17歲鄭姓高中生8日晚間搭乘捷運時，遭到一名42歲的王姓女子持美工刀攻擊，導致高中生臉部被砍，地上血跡斑斑，所幸傷者經送醫治療後已無大礙，由於先前北車也曾發生過同樣案件，兇嫌姓氏、手法都極為相似，引起外界聯想「是否同一人」6年後再度犯案。對此，警方也給答案了。

回顧該案，一名高中男學生昨天晚間10時許搭乘捷運板南線，途中行經新埔站時，突遭站在身旁的王姓女子持美工刀朝他揮砍，造成男學生中刀受傷，當場血流滿臉，所幸送醫治療後已無大礙。

至於犯案的王女遭逮後供稱，自己是因懷疑高中生「說她壞話」才憤而出手傷人，疑似出現幻聽，昨（9）日深夜訊後將依《殺人未遂罪》移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押禁見。

事實上，捷運台北車站淡水信義線於2018年9月間也曾發生過類似事件，一名36歲王姓女子突持美工刀攻擊潘姓女子，導致潘女胸口中刀血流不止。

由於2案的作案手法及兇嫌「6年後」年齡、姓氏均相符，民眾紛紛猜測是否為同一人「連續隨機砍人」，不過新北警方隨後也出面回應，經查2案之間並無關聯，不是同一人犯案。

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