民眾報案台中港有浮屍！竟是男子偷採蚵　躲涵洞溜上岸挨罰10萬

▲▼男子私闖管制區偷採野生蚵遭罰10萬元，台中港警表示，3個月來已罰20人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市63歲紀姓男子昨（7）天中午私闖台中港管制區偷採野生蚵，被警消人員發現，紀男匆忙躲進涵洞，直到下午4點多才偷偷溜上岸，台中港務警察總隊表示，將傳喚到案說明，並依法開罰10萬元，此外，從8月至10月已開罰20人，每人10萬元，呼籲民眾不要私闖管制區。

台中港警察總隊昨天上午10點多獲報有人溺水，立即會同消防人員、海巡署等30多人前往救援，抵達現場發現該男子不是溺水，而是偷採野生蚵，不久，男子失去蹤影，經調閱監視器，10點53分，男子坐在梧棲大排南岸的樹下，11點6分躲進草叢、涵洞，大夥全力搜尋，直到得知男子已在4點多平安上岸，才取消任務。

港警為落實對台中商港管制區淨化管理及安全監控，強力取締擅闖管制區者，從今年8月1日起，依商港法第35條已開出20張、每張罰金10萬元的罰單，如果有違規釣魚者，另處6百元以上罰鍰，逾期不繳納者，立即移送法務部行政執行署強制執行，不少受罰釣客大喊心痛，紛紛打電話給航港局大吐苦水，悔不當初。

港警總隊有鑑於外籍移工在台中商港區工作者眾多，且移工不諳我國國情、中文及法律恐誤觸法網，故協請勞動部動力發展署及鄰近縣市政府勞工局等機關，加強對外籍移工宣導，切勿在台中商港區違規釣魚，一旦遭到裁罰，得不償失。