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北市萬華區首爆本土登革熱　無新北風險區活動史「感染源不明」

▲▼北市萬華區新增1例登革熱本土病例。（圖／北市衛生局提供）

▲北市萬華區新增1例登革熱本土病例。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市萬華區也出現本土登革熱病例！北市衛生局今（7）日公布新增1例本土登革熱，是萬華區60多歲女性，個案潛伏期間無出國也無新北市登革熱管制區活動史，感染源尚待釐清。疾管署表示，萬華先前沒有登革熱個案，會進一步調查是否和新北群聚相關，正著手進行病毒基因定序釐清。

北市衛生局科長張惠美表示，這名60多歲女性於10月28日出現肌肉、骨骼痠痛、嘔吐及出疹等症狀，就醫後通報採檢，6日研判為確定病例；個案潛伏期間無出國，也沒有新北市登革熱管制區活動史，感染源尚待釐清。萬華區公所已於7日召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。

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今年9月中下旬國內出現新北中和新店區本土登革熱群聚，相關病例數累積逼近80例，其中也包含北市先前在中正、大同、文山區確診的3名本土病例。疾管署副署長曾淑慧表示，萬華區先前沒有本土登革熱，疾管署今天下午已經收到個案檢體，會進行病毒基因定序，以了解個案是否與新北群聚有流行病學相關。

北市衛生局提醒，國內近期仍有降雨容易造成積水，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。

北市衛生局提醒民眾進行登山、踏青等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊蟲叮咬風險，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。

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