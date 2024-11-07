不願多做事！新進菜鳥喊「我來做健康的」老屁股氣炸...網卻讚爆

▲男公務員發文抱怨新人不願做「份內以外」的工作，遭網友一面倒撻伐。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

壓榨員工的職場陋習層出不窮，不少人抱持著「領多少錢做多少事」的心態在工作，不過就有一名男網友抱怨，表示近日有新人書記前來報到，但他卻拒絕負擔額外工作，還因此鬧到要申訴，甚至不諱言直呼，自己是來「做身體健康的」。貼文曝光後，網友反而一面倒大讚新人，「勇敢說不，值得鼓勵！」

一名男公務員在Dcard以「台北天龍人同事當書記當出優越感」為題發文，表示近日公司來了一名新進書記員工，是一名家住台北的90年次Z世代，由於主管覺得該職位的工作量太少，於是打算讓新同仁負擔一些高考科員的業務，怎料該名新人入職不到1個月，便向主管反應「不想多做」，甚至還揚言要申訴，鬧出如此大動靜，主管也只好應允對方要求。

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原PO透露，事後一名老鳥科員在與新人書記聊天時，問及對方是否有意願報考高考，沒想到他卻一派輕鬆地答覆，家裡不缺錢，也沒有買房、結婚生子的壓力，加上自己沒什麼物欲，每個月3萬元的零用錢已經夠用了，直言「我是來做身體健康的」，一番話讓公司老鳥頓時啞口無言，最後苦笑帶過結束話題。

貼文一出，網友紛紛力挺新人書記，「領多少錢做多少事很正常」、「書記本來就應該只做書記的工作啊，偷塞科員的事，以為人家好欺負啊」、「書記領那一點薪水卻要做跟高考一樣的事？勇敢說不，值得鼓勵」、「我不覺得那書記有啥問題啊，是你們想凹人家有問題吧」、「書記不是領3萬多而已嗎，科員領多少啊？好意思塞業務給人家哦，主管要臉不要？」、「我還以為他做了什麼事才被你說當出優越感，結果居然只是不想多做不在份內的工作，以及說自己家裡不缺錢」、「有沒有優越感我沒看出來，倒是看到一堆想狠狠凹爆菜鳥的老屁股行為」。

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