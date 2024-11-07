　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不願多做事！新進菜鳥喊「我來做健康的」老屁股氣炸...網卻讚爆

一名男公務員發文抱怨新人不願做「份內以外」的工作，怎料遭網友一面倒撻伐。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲男公務員發文抱怨新人不願做「份內以外」的工作，遭網友一面倒撻伐。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

壓榨員工的職場陋習層出不窮，不少人抱持著「領多少錢做多少事」的心態在工作，不過就有一名男網友抱怨，表示近日有新人書記前來報到，但他卻拒絕負擔額外工作，還因此鬧到要申訴，甚至不諱言直呼，自己是來「做身體健康的」。貼文曝光後，網友反而一面倒大讚新人，「勇敢說不，值得鼓勵！」

一名男公務員在Dcard以「台北天龍人同事當書記當出優越感」為題發文，表示近日公司來了一名新進書記員工，是一名家住台北的90年次Z世代，由於主管覺得該職位的工作量太少，於是打算讓新同仁負擔一些高考科員的業務，怎料該名新人入職不到1個月，便向主管反應「不想多做」，甚至還揚言要申訴，鬧出如此大動靜，主管也只好應允對方要求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，事後一名老鳥科員在與新人書記聊天時，問及對方是否有意願報考高考，沒想到他卻一派輕鬆地答覆，家裡不缺錢，也沒有買房、結婚生子的壓力，加上自己沒什麼物欲，每個月3萬元的零用錢已經夠用了，直言「我是來做身體健康的」，一番話讓公司老鳥頓時啞口無言，最後苦笑帶過結束話題。

貼文一出，網友紛紛力挺新人書記，「領多少錢做多少事很正常」、「書記本來就應該只做書記的工作啊，偷塞科員的事，以為人家好欺負啊」、「書記領那一點薪水卻要做跟高考一樣的事？勇敢說不，值得鼓勵」、「我不覺得那書記有啥問題啊，是你們想凹人家有問題吧」、「書記不是領3萬多而已嗎，科員領多少啊？好意思塞業務給人家哦，主管要臉不要？」、「我還以為他做了什麼事才被你說當出優越感，結果居然只是不想多做不在份內的工作，以及說自己家裡不缺錢」、「有沒有優越感我沒看出來，倒是看到一堆想狠狠凹爆菜鳥的老屁股行為」。

延伸閱讀
好噁心！女高中生鞋子消失20分鐘　找回後滿滿「嘉明」味
每月付8千讓女友矯正牙齒…分手被逼負責到底　她喊：新男友不幫出
男團選秀藝人爆「性侵少女」　現況曝光！餐廳打工月收2萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中少婦特斯拉變「馬蜂窩」　3人被逮...砸車價碼曝
永和30年老字號餐廳　宣布熄燈
下周可能有颱風　不排除較靠近台灣
彰化死亡車禍　14歲女學生宣告不治
羊肉有蛆大和解！　老闆說話了
快訊／訊問3.5hrs請回　陳佩琪上車離開廉政署
快訊／YOASOBI小巨蛋門票　結果出爐！
2小時3500！　台中3女被逮了
最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因
台南驚爆男保母性侵3歲女童！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

親姊超挺！老婆整天「陰謀論」　人夫1事夾中間崩潰：我認了

高雄捷運新進展！黃線11月中下旬開工　「這4站」率先架圍籬

羊肉有蛆大和解！名店老闆曝「很開心」：不追究是否王家產品

台灣稻米達人選拔-全國賽成績揭曉　草屯李啟元以台梗9號奪冠

北竿機場新停車場今完工試營運　擬明年3／1起收費

男友超愛發限動！「交往後1改變」驚呆她　過來人懂：認真過生活

高鐵T-Shopping首推旅行福箱　5天感恩慶開跑「全站免運」

最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因：有他是大加分

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

親姊超挺！老婆整天「陰謀論」　人夫1事夾中間崩潰：我認了

高雄捷運新進展！黃線11月中下旬開工　「這4站」率先架圍籬

羊肉有蛆大和解！名店老闆曝「很開心」：不追究是否王家產品

台灣稻米達人選拔-全國賽成績揭曉　草屯李啟元以台梗9號奪冠

北竿機場新停車場今完工試營運　擬明年3／1起收費

男友超愛發限動！「交往後1改變」驚呆她　過來人懂：認真過生活

高鐵T-Shopping首推旅行福箱　5天感恩慶開跑「全站免運」

最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因：有他是大加分

東森自然美攜手臺北醫學大學　力挺遠距醫療讓愛無遠弗屆

MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

獨／3倍租金逼走熱浪島「房東被罵翻」　四川美食悄接手

同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

戰地軍官又來了！她衝郵局要匯25萬機票錢 東港警及時阻詐

收回京華城土地20％容獎？　北市府1週內成立「行政調查小組」

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

法國3架飆風戰機　降落克羅埃西亞

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

即／地牛翻身！花東01:19發生有感地震

銀杏環流雨彈掃台「明晚起北東下更大」　下周可能有颱風

即／羊肉爬蛆風波落幕　顧客喊：繼續支持店家

川普三權全拿　PTT鄉民：台灣已示範過

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

即／01:20花蓮壽豐規模4.1地震　最大震度3級

新北今晨15.1℃　晚上5地區炸豪大雨

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面