川普重返白宮主張加徵關稅　2任期政策走向一文掌握

▲川普發表勝選感言後手舞足蹈。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

共和黨候選人川普在2024美國總統大選中，擊敗民主黨候選人賀錦麗，經過4年的等待，終於如願以償重返白宮執政。川普在選前控訴，美國民眾近年因為高物價、通膨、非法移民侵擾邊境等問題所苦。對此，《路透社》、《富比士》、《政客》針對川普陣營在各方面所抱持的立場與政策，方面掌握美國政府未來動向。

＊外交政策

針對中國：川普的對華政策是建立在更廣泛的「美國優先」立場，在2016年第一個任期時，曾試圖遏止中國在貿易領域的侵略行徑，針對竊取智慧財產權實施嚴厲懲罰，而華府更透過減少與北京的結盟合作而削弱中國在技術上的進步，因此未來川普可能會繼續相關政策，提議4年內逐步停止從中國進口電子產品、鋼鐵、藥品，並試圖禁止中國企業擁有美國房地產及能源科技領域的基礎設施。

針對烏克蘭：川普先前不斷批評拜登政府在俄烏戰爭中持續援助烏克蘭，甚至指責烏克蘭總統澤倫斯基應對戰爭負責，並表示一旦他當選，可以在24個小時以內結束戰爭，堅持認為俄烏戰爭必須儘快結束，儘管尚未提出任何解決方案。川普曾暗示，若要達成和平協議，烏克蘭必須放棄部分領土。

針對以色列：川普支持以色列在加薩走廊對抗巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯，敦促以國總理納坦雅胡在1個月內結束戰爭，因此預估川普將繼續拜登政府援助以色列的政策，推動以色列與沙烏地阿拉伯之間的歷史性關係走向正常化，而這也是他2017至2021年總統任期內所做的努力。

針對北約（NATO）：川普過去在第一任內，總是要求北約組織會員國提高軍費支出，並將北約組織視為內耗美國資源的負面資產。在思考如何推動結束戰爭的議題時，川普也表示，在他擔任總統期間，美國將從根本上重新思考「北約的宗旨與使命」，並要求歐洲盟友能夠償還美國向烏克蘭運送武器後所耗盡的軍火庫存。

▲川普過去曾與烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

＊提高關稅與美中貿易

川普提議減稅、削減聯邦法規的同時，還提議應該針對所有外國進口商品徵收10%或更高的關稅，認為此舉能消除貿易逆差、振興美國製造業。為此，川普有意對於向美國實施貿易壁壘的國家，以收取更高稅率的關稅作為反擊手段，尤其取消中國「貿易最惠國」地位，針對中國商品課徵60%進口稅。

不過，一旦川普決定讓美國取消中國的永久性正常貿易關係，在進行此舉動前必須經過國會批准。

另外，川普還威脅將對一些進口車徵收200%的關稅，特別是決心阻止來自墨西哥的汽車進入美國。川普曾經表示，「關稅」是他最喜歡的詞彙，因為他將其視為有助於填補國庫收入的重要來源。

＊減免稅收

川普承諾，將維持他在第一任期間於2017年簽署的廣泛減稅政策，其經濟幕僚團隊已經討論新一輪的個人與企業減稅政策。川普承諾，針對在美國進行生產的公司，有意將其企業稅從21%調降至15%。川普也曾在9月亞利桑那州造勢時表示，額外減稅措施將包括終結所有對加班費所課徵的稅，以協助一般服務人員。

川普也透露，身為總統，未來將向聯準會施壓，要求降低利率。

＊非法移民問題

川普曾經於第一屆總統任內，在美墨邊境上修築長達750公里的圍牆，並且承諾完成美墨邊境全長3141公里的圍牆建設。因此，川普誓言恢復第一任時對於非法越境移民的政策，推動全面的限制措施，未來將啟動美國歷史上規模最大的驅逐行動，包括動用國民警衛隊，必要時甚至能夠動用聯邦軍隊，並且設立拘留營來處理將被驅逐出境的人員。

▲在美墨邊境興建圍牆。（圖／路透）

＊墮胎權

美國聯邦最高法院曾經於2022年6月24日裁決，推翻近半個世紀前有關女性墮胎合憲權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），裁定女性墮胎並非憲法所賦予的權利，此一決定恐將立刻導致墮胎行為在美國22個州屬於非法，當時9名大法官中有6人屬於保守派，其中3人由川普任命。

因此，川普可能會繼續任命維護墮胎限制的聯邦大法官。同時，川普也表示沒有必要以聯邦政府角色推動反墮胎立法，認為相關法律應由各州視情況訂立。不過，川普認為部分共和黨人所支持的「禁止懷孕6周以上婦女墮胎」之禁令過於嚴厲，應允許排除遭性侵、亂倫產子、懷孕恐使母體陷於命危險境，以及宗教保守派立場等例外。

＊跨性別權利

川普針對跨性別權利採取強硬立場，呼籲終止為青少年提供性別確認護理者的醫療保險與醫療補助。同時，川普鼓勵透過國會通過立法，將男性、女性定義為美國政府唯一承認的兩個性別，而男女性別之分是嬰兒出生時就被決定的。

＊氣候變遷

川普將再次退出《巴黎氣候協定》，並提議廢除拜登的排放限制政策，大規模擴大石油與天然氣產量。同時，川普將加速批准進入賓州、西維吉尼亞州、紐約州頁岩區的天然氣管道。

＊醫療保健

川普未來的政策將不利於國外醫療藥廠，因為川普承諾不會從醫療保險或社會安全中削減預算。同時，川普還要求聯邦機構購買美國製造的藥品與醫療設備，並計畫發布行政命令，稱政府只會向製藥公司支付「他們向外國提供的最低價格」。