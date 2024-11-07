男藝人「西門町性侵少女」10分鐘：帶回家沒發生男性自尊說不過去

▲男子性侵女子。示意圖非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

一位L姓男子涉嫌在西門町住處跟12歲少女發生性行為10分鐘，被判刑4年。由於L男跟台灣知名男團選秀節目藝人同名同姓，引發關注。對此L男的經紀人表示將會提起上訴。

判決書中記載L姓男子曾詢問12歲少女：「嗨嗨啊在上課嗎」、「啊你直接回家了嗎」、「還是在外面玩」、「怎麼這麼晚才補習啊」、「啊你平時都幾點下課啊」、「我說放學啦」、「你什麼時候要考試啊」等語。

這些話被法官認為若不知少女年紀怎麼會問這些問題，加上少女在自我介紹欄位就有注意「未滿18歲」，字體不算少且明顯，認定L男一開始就知道少女年紀。

另外，L男在面對警方詢問時也跟警方表示「我一開始真的不知道，好像是後來她見面的時候她跟我講的。」警方反問「你得知A女實際年齡13歲是她…是她當日發生性行為前還是性行為後？」，L男則回答是發生性行為前。

法官認為，L男既然知道和未成年性交觸法，不可能會隨便自承犯罪，小安也沒有誣陷他的動機，加上小安下體驗出傷痕也和證詞相符，判L男犯行屬實，審酌他否認犯行，沒有悔意，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處4年徒刑。可上訴。

對此L男的經紀人回應：「我們這邊因為剛得知事情，而且有了解到事實與判決書有出入，所以接下來將交由我司的顧問律師提起上訴，爭取還給藝人清白的機會，若三審定讞後仍然是這個結果，該做的我們會做，也會承擔相應的責任，非常感謝。」不過，在案件曝光後，L 男已經火速關閉IG避風頭。

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