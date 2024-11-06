新埔國小老師棍毆全班罵賤、廢物　長春國小教練巴頭掄車竟留任

▲台北市立長春國小李姓羽球教練（左）推打學童（右），過程被監視器拍下。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了樟樹實驗中學，新北市立新埔國小也發生老師不當管教事件。該校簡姓老師2022年擔任導師期間，多達21名學童遭他用拳頭、手掌、棍子、書本毆打後腦與臉部，還處罰學童長期站在黑板前吃午餐，並辱罵學生嘴賤、可恥、白目、廢物、白癡死人、小狗，其中4名學童更被他拖拉導致流血受傷。

不僅如此，還有被害學童因此出現難以管教的狀況，除了對家人出言不遜，甚至攻擊其他孩子，可見簡師行為已造成孩童身心嚴重侵害。按理說校方應解聘簡師，但教評會僅將他停聘半年，不符比例原則，且案發時校方未依法於24小時內向教育局進行校安通報，而是以「家長和解」為由不處理，導致簡師繼續對學童施暴，非常誇張。

▲簡姓老師用棍子、手、書本毆打學童，導致學童身心受創。圖為示意圖。

▲新北市立新埔國小發生老師對21名學童嚴重體罰的事件。圖中非當事人。

新北2所學校有惡師外，台北市立長春國小也發生李姓羽球教練嚴重體罰學童事件。本刊調查，李師對一名B生打巴掌、額頭，用手強勾、拉扯B生頸部，抓傷胸部，甚至扯下學生的鈕釦，將他推向停在一旁的車輛，使B生背部、後腦遭受撞擊，出現精神創傷。

▲李姓教練用手強勾學童頸部，並動手毆打，學童的胸口也被抓傷。

案發後B父調閱監視器，並向調查委員陳述李師毆打、推撞B生的情形，但該校調查報告不但未進一步釐清過程，也沒說明是否參照、採納監視畫面，李師還在調查中顛倒是非、強詞奪理，最後調查小組竟稱「老師已深刻反省」，為李師製造減輕處罰的空間。B父無法接受，一狀告上法院，雖然李師被台北地方法院依傷害罪判處4個月徒刑，但校方卻以仍可上訴為由，繼續讓李師留任。

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