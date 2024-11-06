　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汐止「樟樹中學惡師」逼特教生向碗道歉　辱家長自閉是「遺傳」

高姓老師羞辱有自閉症的特教生，要求他向打翻的碗道歉。

▲高姓老師羞辱有自閉症的特教生，要求他向打翻的碗道歉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

老師霸凌學生的案件層出不窮，依規定只要教評會決議，校方就可解聘不適任的老師，但不少學校及地方政府教育局卻選擇袒護、包庇，就算調查屬實，甚至法院判刑定讞，仍一再拖延、師師相護，讓這些惡師繼續留在校園，造成學生及家長恐慌，非常離譜。

本刊調查，這種情況在北部地區特別嚴重，雙北及桃園就有四大惡師持續在校園任教，至今不動如山，其中新北2名，台北、桃園各1名，行徑都十分惡劣。

新北市立樟樹實驗中學一名高姓特教老師，去年9月對一名患自閉症的A生不當管教，家長及其他目擊老師指出，A生午餐時拿碗想裝肉，高師見其碗中已盛滿肉，動手將他拉回座位，後來A生不小心將碗打翻，高師見狀勃然大怒，除要求他打掃乾淨，還大聲說：「碗不會講話，不然它會喊痛！」

A生聽完非常害怕，雙手合十、不斷道歉，沒想到高師不罷休，繼續說：「因為你把碗打翻了，所以你要向碗道歉！」A生回：「我打翻了，我要被處罰，我要罰站！」講完後逕自站了整整30分鐘，其他目擊老師不忍心，請高師讓A生休息，高師卻要對方別插手。

新北市立樟樹中學爆老師羞辱、體罰特教生，調查後認定情節嚴重。（翻攝Google Maps）

▲新北市立樟樹中學爆老師羞辱、體罰特教生，調查後認定情節嚴重。

目擊教師指稱，霸凌事件發生當下，A生大喊手痛，但高師竟壓住A生的左手掌虎口，直到有人發現，高師才放手。A生放學回家告訴家長：「我不乖，老師壓，我要拜碗，我不可以睡午覺！」並出現其他激動、自責的情況。

更扯的是，高師告訴A生父母：「你們的小孩是壞小孩、笨小孩，而且非常愛說謊。」還問A父：「你覺得小孩像誰？」A父回答像媽媽，高師聽完對A母說：「妳先生說A生像妳，但A生自閉症的症狀可能像爸爸！」針對種種離譜言行，Ａ生父母向學校申訴高師霸凌、不當管教，校方則委任外部專家成立調查小組，對該事件進行調查。

調查小組最後認定，高師對A生以言語羞辱，且有體罰學生事實，情節嚴重，建議校方召開教評會，依法予以停聘。不過，校方召開2次教評會，卻未將高師停聘或解聘，事後新北市教育局將此案提送專審會，再輾轉移送校方考核會議，最後決議只將高師列為輔導對象，還讓他請假，家長無法接受。

接獲陳情的新北市議員戴瑋姍批評，教育局常態性利用制度漏洞來袒護，讓「請假、輔導期和調校」，成為不適任老師的三大保護傘。（翻攝戴瑋姍臉書）

▲接獲陳情的新北市議員戴瑋姍批評，教育局常態性利用制度漏洞來袒護，讓「請假、輔導期和調校」，成為不適任老師的三大保護傘。

接獲陳情的新北市議員戴瑋姍批評，教育局常態性利用制度漏洞袒護不適任教師，讓「請假、輔導期和調校」，成為不適任老師的三大保護傘。甚至利用取巧的方式，使得老師能順利退休並取得退休金。讓這些不當管教、言語霸凌，甚至是體罰學生的老師，在官官相護下得以繼續存在，不但傷害孩子，更造成社會大眾對教育體制的不信任，必須立即徹底檢討改善，杜絕問題教師。

戴瑋姍表示，教育局有必要替孩子把關教師專業倫理，讓這些傷害孩子的教師獲得相對應的懲處，避免輕縱過頭、不痛不癢成為累犯，做為孩子快樂健康學習的最後一道防線！

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】霸凌學童、羞辱特教生仍在職　北北桃教局包庇4大惡師
【四大惡師引恐慌2】新北師棍毆全班再罵賤、廢物　北市教練巴學童頭掄車仍留任
【四大惡師引恐慌3】龜山暴力師硬拽學童一層樓　師師相護汰除機制難發揮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因鬧翻」離婚ING　3個月前最後同
客人爆「王家燻羊肉」肉上有蛆嗆：要告就快　老闆突發5聲明回應
銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了
徐若瑄剛離婚又爆甲狀腺癌！　無法接受：怎麼會是我？
《富比士》揭美國大選各賭盤數據：川普輾壓賀錦麗
快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝
美股看好大選交易情況佳！道瓊收紅427點　台積電ADR漲2.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假車牌比往年多3倍　警首曝查緝關鍵「2紀錄一比對就中」

新埔國小老師棍毆全班罵賤、廢物　長春國小教練巴頭掄車竟留任

汐止「樟樹中學惡師」逼特教生向碗道歉　辱家長自閉是「遺傳」

北北桃「四大惡師」打學童、侮辱特教生　教育局竟護短

「布丁三姊弟」黑歷史！么弟染毒淪詐團　雞蛋布丁沒雞蛋公審教授

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

台南情侶雙屍命案！身體發黑現屍斑　姐收「弟家鑰匙」察覺有異

快訊／台鹽綠能案法院重裁「又請回2人」　南檢2度抗告成功

高雄驚悚車禍畫面曝光！　騎士闖紅燈撞公車「機車變廢鐵」

長照悲歌！　新北女「打死失智爸」遭起訴

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

柯延押豬隊友是學姐 抓包隔空串證｜20241105 ET午間新聞

假車牌比往年多3倍　警首曝查緝關鍵「2紀錄一比對就中」

新埔國小老師棍毆全班罵賤、廢物　長春國小教練巴頭掄車竟留任

汐止「樟樹中學惡師」逼特教生向碗道歉　辱家長自閉是「遺傳」

北北桃「四大惡師」打學童、侮辱特教生　教育局竟護短

「布丁三姊弟」黑歷史！么弟染毒淪詐團　雞蛋布丁沒雞蛋公審教授

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

台南情侶雙屍命案！身體發黑現屍斑　姐收「弟家鑰匙」察覺有異

快訊／台鹽綠能案法院重裁「又請回2人」　南檢2度抗告成功

高雄驚悚車禍畫面曝光！　騎士闖紅燈撞公車「機車變廢鐵」

長照悲歌！　新北女「打死失智爸」遭起訴

網紅醫出軌美女營養師！　瞎扯1句話認妻被公婆趕出門

渣男名醫怨病妻不孕：客家人接受在外還有1個！　夫家狂羞辱准他外遇

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產2000萬

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

職場奴性最強星座Top 3！第一名嘴上抱怨卻不離職　把吃苦當吃補

費城一哥恩比德怒推記者遭NBA禁賽3場　損失3300萬台幣

徐若瑄直面生死變了！「各方面努力但不會拚命了」為他更努力健康

美大選出口民調出爐！　賀錦麗4％領先

假車牌比往年多3倍　警首曝查緝關鍵「2紀錄一比對就中」

今年秋颱多！　銀杏後可能還有颱風

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

社會熱門新聞

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

基隆男跳進化糞池「全身沾滿大便」！警消水柱幫洗澡

台鹽綠能案法院請回2人　南檢抗告成功

騎士疑闖燈跟公車相撞　驚悚畫面曝

長照悲歌！　新北女「打死失智爸」遭起訴

「布丁三姊弟」黑歷史　雞蛋布丁沒雞蛋公審教授

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

酒店妹戒毒上岸！結婚前做一事「封存過往」

即／梨山天坑有救了！公路局改變工法將提前通車

即／美國兒少猥褻犯入境台灣　移民署全力追緝中

內湖持刀傷人案保命關鍵曝　止血帶建功

即／美國兒少猥褻犯正面曝　潛台35天行蹤不明

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

凌晨02:08地牛翻身！「規模4.6」最大震度3級

許玲玲寫真尺度過大絕美尻肉曝光

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

歷史性1天　美將選出首位「女總統or重罪犯」

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應

快訊／4縣市大雨特報　最新警戒區域曝

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面