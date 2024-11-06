汐止「樟樹中學惡師」逼特教生向碗道歉　辱家長自閉是「遺傳」

▲高姓老師羞辱有自閉症的特教生，要求他向打翻的碗道歉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

老師霸凌學生的案件層出不窮，依規定只要教評會決議，校方就可解聘不適任的老師，但不少學校及地方政府教育局卻選擇袒護、包庇，就算調查屬實，甚至法院判刑定讞，仍一再拖延、師師相護，讓這些惡師繼續留在校園，造成學生及家長恐慌，非常離譜。

本刊調查，這種情況在北部地區特別嚴重，雙北及桃園就有四大惡師持續在校園任教，至今不動如山，其中新北2名，台北、桃園各1名，行徑都十分惡劣。

新北市立樟樹實驗中學一名高姓特教老師，去年9月對一名患自閉症的A生不當管教，家長及其他目擊老師指出，A生午餐時拿碗想裝肉，高師見其碗中已盛滿肉，動手將他拉回座位，後來A生不小心將碗打翻，高師見狀勃然大怒，除要求他打掃乾淨，還大聲說：「碗不會講話，不然它會喊痛！」

A生聽完非常害怕，雙手合十、不斷道歉，沒想到高師不罷休，繼續說：「因為你把碗打翻了，所以你要向碗道歉！」A生回：「我打翻了，我要被處罰，我要罰站！」講完後逕自站了整整30分鐘，其他目擊老師不忍心，請高師讓A生休息，高師卻要對方別插手。

▲新北市立樟樹中學爆老師羞辱、體罰特教生，調查後認定情節嚴重。

目擊教師指稱，霸凌事件發生當下，A生大喊手痛，但高師竟壓住A生的左手掌虎口，直到有人發現，高師才放手。A生放學回家告訴家長：「我不乖，老師壓，我要拜碗，我不可以睡午覺！」並出現其他激動、自責的情況。

更扯的是，高師告訴A生父母：「你們的小孩是壞小孩、笨小孩，而且非常愛說謊。」還問A父：「你覺得小孩像誰？」A父回答像媽媽，高師聽完對A母說：「妳先生說A生像妳，但A生自閉症的症狀可能像爸爸！」針對種種離譜言行，Ａ生父母向學校申訴高師霸凌、不當管教，校方則委任外部專家成立調查小組，對該事件進行調查。

調查小組最後認定，高師對A生以言語羞辱，且有體罰學生事實，情節嚴重，建議校方召開教評會，依法予以停聘。不過，校方召開2次教評會，卻未將高師停聘或解聘，事後新北市教育局將此案提送專審會，再輾轉移送校方考核會議，最後決議只將高師列為輔導對象，還讓他請假，家長無法接受。

▲接獲陳情的新北市議員戴瑋姍批評，教育局常態性利用制度漏洞來袒護，讓「請假、輔導期和調校」，成為不適任老師的三大保護傘。

接獲陳情的新北市議員戴瑋姍批評，教育局常態性利用制度漏洞袒護不適任教師，讓「請假、輔導期和調校」，成為不適任老師的三大保護傘。甚至利用取巧的方式，使得老師能順利退休並取得退休金。讓這些不當管教、言語霸凌，甚至是體罰學生的老師，在官官相護下得以繼續存在，不但傷害孩子，更造成社會大眾對教育體制的不信任，必須立即徹底檢討改善，杜絕問題教師。

戴瑋姍表示，教育局有必要替孩子把關教師專業倫理，讓這些傷害孩子的教師獲得相對應的懲處，避免輕縱過頭、不痛不癢成為累犯，做為孩子快樂健康學習的最後一道防線！

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