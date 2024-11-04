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「天姚星」帶旺！ 「4生肖」農曆10月事業、愛情兩得意

農曆10月生肖狗、鼠、雞、馬無論事業愛情都得意。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲農曆10月生肖狗、鼠、雞、馬無論事業愛情都得意。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

在紫微斗數中，天姚星象徵浪漫、魅力和吸引力。近日紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，2024年農曆10月（國曆11月1日至30日），天姚星將影響4個生肖，讓他們在事業和愛情方面皆有得意表現。這段期間是好人緣爆發的黃金時刻，但同時也需留意感情糾葛和人際關係中的挑戰。

生肖狗：事業吸引力增強　愛情需謹慎

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天姚星進駐屬狗者的命盤，帶來充滿魅力的氛圍。在事業方面，屬狗者的個人魅力引來上司與同事的青睞，增加在公眾場合發揮影響力的機會，但也可能因人際互動中的競爭產生誤解。屬狗者在展現吸引力時，應該保持專業態度，避免不必要的麻煩。愛情方面，天姚星可能引發情感波動。有伴侶的屬狗者需留意外界誘惑，避免感情不穩定。單身者可能遇到心動的對象，但應保持理智，避免過於衝動或一時迷戀而忽略了長期的相處基礎。

生肖鼠：情感吸引力增強　愛情挑戰考驗

屬鼠的人在本月感受到情感層面上的吸引力增強，與伴侶的互動更為敏感和浪漫，但也暗藏挑戰。伴侶間可能因彼此吸引力外溢而出現信任問題，或者在社交場合中出現令人心動的第三者，考驗雙方的忠誠與信任。而對於單身的屬鼠者來說，這個月的夫妻宮動能強大，會吸引潛在的情感對象，天姚星的浪漫氛圍讓人容易沉浸於激情中，但也提醒屬鼠者理性看待新感情，避免衝動。

生肖雞：事業機遇增多　需警惕辦公室情感牽動

屬雞者受到天姚星影響，容易在職場吸引到上級的關注。這段期間屬雞者有機會憑藉魅力和社交技巧獲得上司支持，甚至幫助職場升遷。此外，天姚星的到來讓上級對屬雞者的評價更為感性，這既是好事，也是潛在的挑戰，一方面，這種感性評價能促進升遷或工作安排上的調整；另一方面，也因為過度依賴情感連結而造成誤會或辦公室政治的糾葛。

生肖馬：事業人氣提升　情感影響需警惕

屬馬者在本月受到天姚星的影響，事業表現尤為突出。無論是同事合作或客戶洽談，都能展現出個人魅力，吸引他人關注和支持。不過天姚星的光彩也會吸引競爭對手的注意，屬馬者可能會面臨更多來自外界的競爭壓力。此外，天姚星帶來的情感牽動可能導致決策失誤，屬馬者在處理事務時應避免摻雜過多感情，維持工作效率與結果。

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