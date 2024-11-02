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「2024第五屆臺灣科學節」開幕　世新大學與海科館共推科學普及化

圖1：世新大學與海科館共同推廣「科學普及化」。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學與海科館共同推廣「科學普及化」。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

國立海洋科技博物館在11月2日至11月10日舉辦第五屆臺灣科學節，今年活動以「信任科學、邁向永續」為主題，透過一系列精彩活動與展覽，帶領民眾探索海洋科學與生態保護的重要性。開幕活動更邀請海科館樂齡學習之「幼夠青銀海廢樂團」，以及原民舞蹈進行精彩的演出，為活動揭開序幕。

世新大學校長也是中華科學傳播學會理事長陳清河特別出席臺灣科學節開幕活動，陳清河校長特別提到世新大學一直以來善用傳播教育領域之優勢，以培養學生具備正確解讀媒體與產製的能力，並長期深耕科學傳播領域，與中華科學傳播學會合作推動「科學普及化」，建構為國內重要科學傳播知識交流平台。同時落實社會責任及推廣科普知識，開放校園與資源，曾與海科館合作，邀請鄰里居民、國中小學生參加8K電影同歡會，播放榮獲國際金獎肯定的8K超高畫質影片《與大翅鯨同游》、《珊瑚礁魚》，透過電影與傳播的力量，將科學、人文的理念傳遞給不同年齡層的社會大眾。

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圖2：本屆台灣科學節透過創意與教育相結合的方式，培養學生對海洋科學的興趣。（圖／世新大學提供）

▲ 本屆台灣科學節透過創意與教育相結合的方式，培養學生對海洋科學的興趣。

本屆科學節的亮點之一為「再造罾仔船海洋文化工作坊」，這一活動希望重現八斗子傳統捕魚船的風貌，讓民眾親自參與傳統造船工法的製作過程，進一步認識臺灣海洋文化的歷史與技術價值。同時，今年首次推出的「海洋科學創意小學堂」活動也備受矚目，活動將邀請基隆市國小高年級學生參與科學競賽，透過創意與教育相結合的方式，培養學生對海洋科學的興趣。

科學節期間，國家科學及技術委員會所推出的科普微電影《遊戲開始》為首次播映，影片涵蓋數學與物理篇章，並由中華民國數學會和臺灣物理學會聯合製作，邀請胡宇威、周曉涵、盧以恩、張豐豪等演員參演，故事情節引人入勝，透過校園懸疑事件帶領觀眾從數學與物理視角探索解謎。此外，活動還包含經典的「水下機器人實作工作坊」、新上映的「K科學影片《探索紅海中的神秘世界》」、「仿生機械魚展示」和「ARG實境解謎挑戰賽」等一系列精采活動，科學節活動期間在每週末安排有科學市集、美食攤位和戲劇展演，並與美國國家海洋暨大氣總署合作推出SOS系統展演，讓參與者透過動手操作與觀賞，深度體驗海洋科學的樂趣。

推動海洋科普教育生活化是海科館核心使命之一，今年臺灣科學節以永續淨零和氣候變遷為主題，結合過一系列科學展演和影展，帶來寓教於樂的活動，歡迎親子共學及各界人士踴躍參與，並期望透過競賽讓孩子從小培養對海洋的熱愛，成為未來海洋保護的中堅力量。

圖3：科學節活動期間與美國國家海洋暨大氣總署合作推出SOS系統展演，讓參與者透過動手操作與觀賞，深度體驗海洋科學的樂趣。（圖／世新大學提供）

▲ 科學節活動期間與美國國家海洋暨大氣總署合作推出SOS系統展演，讓參與者透過動手操作與觀賞，深度體驗海洋科學的樂趣。

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