策進會、陸委會舉辦「好友港節市集」　明後天華山登場

▲「好友港節市集」將再次於華山舉辦。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）再次攜手於11月2日至3日每日11時至18時在華山文創園區舉辦「2024好友港節市集」活動，由在台港人為帶來豐富正港的香港風味美食及文創小物。

策進會提到，去年首次舉辦好友港節市集後迴響熱烈，今年除了許多香港朋友表達參與意願外，更有台灣民眾迫不及待想體驗道地港味。

策進會說，本次市集活動為加強對在台港人的支持，以及塑造台港共融和樂氛圍，將攤商數擴增至66家，其中，港式美食攤位46家、香港文創商品12家、台灣文創與永續商品8家，「大家耳熟能詳的道地港式美食如菠蘿油、燒賣、蘿蔔糕、魚蛋及絲襪奶茶等，都將在此原味登場。」

策進會及陸委會說，誠摯邀請所有喜歡香港美食與文化的民眾熱情參與，一起感受道地港式美食及探索文創商品。

此外，活動中也安排了舞台互動遊戲，與民眾互動交流，並邀請台港歌手及表演團體包括香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒、前Beyond成員劉志遠，以及金曲獎最佳客語演唱人謝宇威等人同台演出，陪伴大家度過這個周末最有「港節」的盛會。

▼策進會、陸委會舉辦「好友港節市集」。（圖／策進會提供）

