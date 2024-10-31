陸26歲女孩突患「漸凍症」　拍片紀錄抗病生活「學會面對死亡」

記者魏有德／綜合報導

湖南懷化一名女孩小陳26歲突然患上「漸凍症」，起初發現兩隻手臂抬不起來，本以為是普通的疾病，沒想到，逐漸發展成「生活不能自理」的情況，才知道患上了這樣的「不治之症」。小陳決定拍片紀錄下與病魔對抗的生活，不僅替自己的人生留下回憶，也要藉此激勵病友，一同面對人生的難關。

▲小陳患病之前是一個活潑外向的美少女。（圖／翻攝微博）

小陳原本是位芳華待灼的美少女，喜歡打扮自己，展現自信與美麗的一面，當她發現手臂突然抬不起來時，本以為是肩周炎（五十肩），經醫生診斷才發現竟患上「漸凍症」，讓她的人生道路瞬間崩塌。

▲小陳換上漸凍症，生活逐漸無法自理。（圖／翻攝微博）

小陳在影片中表示，患病後，對死亡的恐懼，身體不能動彈，腦子卻很清醒的絕望感，一度讓她萌輕輕生的念頭，「我度過一段一邊內耗，一邊治癒的日子，直到現在，我完全有勇氣面對死亡！」

依現在的醫術及科學研究來說，漸凍症的發生原因仍不明，北京大學第三醫院神經內科主任樊東升表示，「漸凍症」是一種只能往前進，不能往後退的疾病，多數患者會處於無助狀態，延長患者存活時間是目前最實際的目標。

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