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很想救回她們！伸港小姊妹上百萬醫療費　2醫院發聲：不收分文

伸港小姊妹遭撞相繼離世…醫療費用粗估上百萬　2醫院發聲：不收分文

▲彰化伸港小姊妹2月遭遇車禍，妹妹在與死神搏鬥251天後病逝。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

彰化縣伸港鄉今年2月發生嚴重車禍，就讀國小的陳姓3姊弟在返家途中，突遭73歲蕭姓老翁駕車衝撞，年僅9歲、10歲的小姊妹當場失去生命跡象，送醫後雖成功救回一命，但姊姊仍於9月5日不幸逝世，如今妹妹也在前天（29日）晚間9點宣告不治。據悉，姊妹倆的醫療費用粗估上百萬元，負責治療2人的彰基和秀傳醫院均表示，費用由院方吸收，不會向家屬收取分文。

回顧案發經過，陳姓3姊弟2月22日傍晚6時許放學徒步返家，途經伸港鄉建國路、美港公路三段的交叉路口，慘遭無照駕駛的蕭姓老翁高速撞上，姊妹倆當場失去呼吸心跳，經搶救雖恢復生命跡象，但2人雙雙陷入重度昏迷，其中姊姊9月5日因神經中樞衰竭離世後，29日晚間妹妹也宣告不治，姊妹倆相繼斷魂。

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阿嬤得知噩耗後，在臉書悲痛發文「阿嬤的心肝二寶貝，妳已經好了，不痛了，記得要去找姐姐，兩個姊妹一起才不會孤單哦，要記得阿嬤在妳耳邊交代的話哦！要找到姐姐跟姐姐一起跟菩薩、媽祖婆去修行，跟姐姐做一對快樂的小天使」，更慟喊「為什麼一次帶走我兩個可愛的孫女，我要怎麼活下去。」

負責救治姊妹倆的秀傳醫院和彰基醫院表示，雖然醫療費用粗估上百萬元，但發生這種憾事都不是大家希望的，救人是醫護人員的使命，加上陳家是弱勢家庭，因此相關醫療費用將全數由院方吸收，不會向家屬收取分文，盼小姊妹家人能節哀，安心處理後事，更希望2人放心到天上，當不再疼痛的小天使。

另一方面，小姊妹阿公透露，孫女們住院期間，肇事的蕭男只到醫院探視過1次，且蕭男在調解會上雙手一攤，稱自己「沒錢可以賠」、「那就抓去關啊」，根本毫無誠意，擺爛的態度讓家屬感到氣憤不已，只能盼司法能幫他們伸張正義。

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