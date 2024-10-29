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南投縣6200萬打造竹夢親子公園啟用　許淑華：還將增建寵物公園

▲竹夢親子公園啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲竹夢親子公園啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府斥資6200萬元打造、竹山鎮民期待已久的「竹夢親子公園」於26日上午正式啟用；縣長許淑華表示，該公園將針對長者增加更多設施，同時也評估增建寵物公園、優化園區品質，提供更佳的遊憩服務。

竹夢親子公園啟用當天即吸引許多父母帶著小朋友到場體驗全新的遊樂設施，包括「竹筍雙塔」溜滑梯、大型攀爬網、圓筒繩索攀爬；天旋地轉遊戲場的旋轉飛盤、旋轉攀爬塔、無障礙旋轉盤、彈跳網；沙坑遊戲區的沙坑、平橫木、沙桌、清洗區；鞦韆遊戲區的尿布鞦韆、平板鞦韆、鳥巢鞦韆、站立式大繩索鞦韆；滑索遊戲區更能讓兒童透過溜、走、爬等技巧探索，各年齡層的孩子都能找到不同的趣味性。

▲竹夢親子公園啟用。（圖／南投縣政府提供）

▲竹夢親子公園啟用。（圖／南投縣政府提供）

許淑華親自主持啟用典禮，隨後進行剪綵儀式，立委游顥，縣議員蔡孟娥、陳玉鈴、林憶如、竹山鎮長陳東睦等人都到場共襄盛舉；他表示，縣府以「竹」意象為主題興建「竹夢親子公園」，設計有多種不同類型的遊具，有的需要家長陪同，有的則能讓孩子自行玩樂，他也而竹山鎮公所將成立公園管理所，屆時公園整體維護將委請公所管理。

▲竹夢親子公園啟用。（圖／南投縣政府提供）

▲竹夢親子公園啟用。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，縣府近年除名間親子生態園區、埔里福興溫泉園區公園，草屯酷比親子運動公園也已在10月中啟用；而竹夢親子公園對面就是縣府正積極規劃的青年住宅，近期將有初案公布，在地南雲工業園區已在中央進行最後審議，通過後將擴大招商，帶動地方就業機會及商機，以吸引民眾紮根竹山。

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關鍵字：

竹夢親子公園

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