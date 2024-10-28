快訊／桃園男騎樓強拉女童侵犯！　檢方「簽發拘票」要逮人了

▲桃園女童遭陌生男侵犯，檢方發出拘票了。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區27日上午發生一起國小女童遭男子當街侵犯的恐怖事件！女童母親在社群平台上曝光27秒監視器畫面，只見女童奮力抵抗、驚聲尖叫狂喊「救我」，卻仍遭對方強拉、禁錮，影片曝光後引發外界關注。針對此案，桃園地檢署稍早已簽發拘票要逮人了。

監視器畫面拍下，當下男子在騎樓內跨過機車、一把抱住女童，還伸手朝女童身體亂摸；而女童則是不斷奮力掙扎，企圖擺脫男子，但仍遭到強抱、禁錮，過程中女童還伸手朝馬路、聲嘶力竭大喊「救我」，但路過民眾卻無人伸出援手，27秒影片曝光後，引發社會輿論。

據了解，該名涉案的男子剛滿18歲，有身心疾病。桃園地檢署28日上午發出新聞稿表示，有關女童遭陌生男侵犯一事，對於社會治安有重大危害，地檢署正積極偵辦中。

桃檢指出，「本署於昨日接獲桃園市政府警察局龜山分局通報轄區有女童遭人侵犯，隨即分案由檢察官指揮偵辦，因被害人年幼，已在社工及家屬陪同 下，由檢察官進行減少重複陳述作業程序，避免二次傷害，並積極蒐集相關證據，嚴查速辦，以維護社會治安。」，稍早桃檢證實，目前已簽發拘票，待警方逮捕涉案男子並初步警詢完畢後，再移送地檢署複訊。