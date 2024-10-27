重機自撞奪命！彰化139線成「死亡彎道」　縣府擬增測速強力防範

▲八卦山追風地帶成死亡熱區，軍人重機自撞亡 彰化縣府擬增設測速防悲劇。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

彰化139線道車禍頻傳，10月21日再度發生一起致命事故，1名20歲現役軍人騎乘重機，不幸在139線螢光橋處因自撞路樹身亡，根據彰化縣警局交通隊的統計數據，2024年1月至9月間，僅該路段的超速違規取締件數就高達9405件，導致數10人傷亡，為了減少事故發生率，彰化縣政府交通處正積極研議，計劃增設固定測速照相桿，或採用區間測速系統，為當地用路人的安全提供保障。

彰化139線道蜿蜒於八卦山稜線上，擁有多處彎道，路況變化多端，由於這裡風景優美且道路挑戰性高，成為許多「追風族」騎士熱衷的跑山路線，這也讓139線成了車禍高發路段，警方指出，2021年已有3位機車騎士因不熟路況、在彎道處自撞不治，其中包2名男大學生及1名職業軍人；2024年更是超速案件頻發，此次又1名軍人喪命，讓139線的安全隱患再次浮出水面。

目前，彰化139線在彰化縣轄區內僅設有兩支固定式測速照相桿，分別位於彰化市7.7公里處和芬園鄉8.537公里處，並輔以不定期的移動測速取締，儘管如此，車輛超速情況依然嚴重，平均每月超速違規件數破千，嚴重危及行車安全，針對此情況，警方將進一步強化執法措施，除了每逢週末加強取締，平日夜間加強巡邏外，計劃在上午及下午各安排2次巡邏勤務，增強見警率以威嚇超速違規行為。

此外，彰化縣政府交通處則指出，139線道事故頻繁發生，與騎士不遵守交通規則、速度過快有著密切關聯；為此，交通處表示，已在軍人自撞事件後與警方等相關單位研討，計劃在139線事故多發地段增加固定式測速設備，或針對特定危險路段設置區間測速，遏制事故發生，希望能警示駕駛人遵守速限、減速慢行，保障自身及他人安全。

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